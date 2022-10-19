Кілька разів перекинула коляску: у Дніпрі п’яна горе-мати довела дочку до лікарні

Жінка до приїзду лікарів та поліцейських не могла стояти на ногах

Вживання алкоголю завжди негативно впливає на наш організм. І поки в Одесі нетверезі водії влаштовують справжні перегони посеред вечірнього міста, у Дніпрі жінка "під шофе" вирішила погуляти із дворічною дочкою. Через кількість випитого вона була не в змозі впоратися з "кермуванням" коляскою, тому постійно її перекидала. Як результат – травмована дитина на лікарняному ліжку.

Деталі інциденту повідомляє "Дніпро Оперативний", передає "Телеграф". Зазначимо, що на дивну поведінку жінки, яка гуляла у неадекватному стані вулицею Туркменською, звернули увагу небайдужі перехожі. Вони й звернулися за допомогою до "швидкої" та поліцейських.

За даними очевидців, п’яна мешканка Дніпра фактично не стояла на ногах. Вона не справлялася з тим, щоб штовхати перед собою коляску, постійно її перевертаючи. Всередині сиділа її дворічна донька, яка постійно травмувалась, коли її "транспортний засіб" падав. На зауваження інших людей горе-мати реагувала дуже неадекватно, тому і знадобилася допомога правоохоронців.

Інцидент стався на вулиці Туркменській

Медики, які приїхали на місце інциденту, оглянули дитину і забрали її до дитячої лікарні, розташованої на Космічній вулиці. Випадком уже зайнялися ювенальні поліцейські, цілком імовірно, що жінка, яка перебрала, буде покарана по всій суворості закону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що всього кілька тижнів тому в Дніпрі посеред ночі на вулиці кинули на самоті немовля. Причини такого вчинку невідомі.