Несколько раз уронила коляску: в Днепре пьяная горе-мать довела дочь до больницы

Женщина к приезду врачей и полицейских не могла стоять на ногах

Употребление алкоголя всегда негативно сказывается на нашем организме. И пока в Одессе нетрезвые водители устраивают настоящие гонки посреди вечернего города, в Днепре женщина "под шофе" решила погулять с двухлетней дочерью. Из-за количества выпитого она была не в состоянии справиться с "вождением" коляски, поэтому постоянно ее роняла. Как результат — травмированный ребенок на больничной койке.

Детали инцидента сообщает "Днепр оперативный", передает "Телеграф". Отметим, что на странное поведение женщины, гулявшей в неадекватном состоянии по улице Туркменской, обратили внимание небезразличные прохожие. Они обратились за помощью в "скорую" и к полицейским.

По данным очевидцам, пьяная жительница Днепра фактически не стояла на ногах. Она не справлялась с тем, чтобы толкать впереди себя коляску, постоянно ее переворачивая. Внутри сидела ее двухлетняя дочка, которая постоянно получала травмы, когда ее "транспортное средство" падало. На замечания других людей горе-мать реагировала весьма неадекватно, поэтому и понадобилась помощь правоохранителей.

Инцидент произошел на Туркменской улице

Приехавшие на место инцидента медики осмотрели ребенка и забрали его в детскую больницу, расположенную на Космической улице. Случаем уже занялись ювенальные полицейские, вполне вероятно, что перебравшая женщина будет наказана по всей строгости закона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что всего несколько недель назад в Днепре посреди ночи на улице бросили в одиночестве грудного младенца. Причины такого поступка неизвестны.