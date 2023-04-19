Дніпро атакували дронами: у передмісті сталася пожежа (відео)

Відомо, що пожежа сталася у дворі приватного будинку

У Дніпрі після оголошення повітряної тривоги було чути вибухи, а в передмісті після цього виникла пожежа.

Як поінформував голова Офісу президента Андрій Єрмак, у місті працює ППО. Крім того, він закликав місцевих жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

За даними моніторингових груп, у Дніпропетровській та Запорізькій областях було зафіксовано активність ворожих БПЛА.

Після цього в місцевих telegram-каналах почала з’являтися інформація про те, що в передмісті Дніпра сталася пожежа, проте наразі невідомо, чи є вона наслідком прильоту чи падіння уламків.

Також з’явилася інформація, що пожежа сталася у приватному будинку.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 19 квітня окупанти за допомогою ударних безпілотників завдали удару по Одеській області, внаслідок чого два дрони вдарили по об’єкту рекреаційної інфраструктури. Загалом, згідно з даними Генштабу ЗСУ, за попередню добу було збито 23 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, росіяни вже понад місяць не вдаються до масованих ракетних ударів, проте це не привід розслаблятися, оскільки, ймовірно, окупанти шукають нові цілі для їх застосування.