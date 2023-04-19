Днепр атаковали дронами: в пригороде случился пожар (видео)

Известно, что пожар произошел во дворе частного дома

В Днепре после объявления воздушной тревоги были слышны взрывы, а в пригороде после этого возник пожар.

Как проинформировал глава Офиса президента Андрей Ермак, в городе работает ПВО. Кроме того, он призвал местных жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Согласно данным мониторинговых групп, в Днепропетровской и Запорожской областях была зафиксирована активность вражеских БПЛА.

После этого в местных telegram-каналах начала появляться информация о том, что в пригороде Днепра случился пожар, однако в настоящее время неизвестно, является ли он следствием прилета или падения обломков.

Также появилась информация, что пожар произошел в частном доме.

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 апреля оккупанты с помощью ударных беспилотников нанесли удар по Одесской области, в результате чего два дрона ударили по объекту рекреационной инфраструктуры. В целом, согласно данным Генштаба ВСУ, за предыдущие сутки были сбиты 23 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Напомним, россияне уже больше месяца не прибегают к массированным ракетным ударам, однако это не повод расслабляться, так как вероятно оккупанты ищут новые цели для их применения.