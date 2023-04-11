Расслабляться рано: офицер армии Израиля рассказал, о чем говорит отсутствие российских ракетных ударов по Украине

Россияне думают, как еще можно использовать свои ракеты

До самого конца войны угроза полномасштабных ракетных ударов со стороны россии будет сохраняться, а временное затишье не должно становиться поводом расслабляться.

Такое мнение высказал в комментарии 24 каналу офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Он подчеркнул, что зимой целью массированных ударов была попытка россиян оставить украинцев без электричества, однако она провалилась.

"Очевидно, что россия проиграла зимнюю войну при попытке заморозить у украинцев. Поэтому они будут выбирать цели и думать для чего использовать ракеты", — сказал офицер.

При этом он добавил, что чем дольше нет обстрелов, тем больше ракет смогут накопить россияне, а следовательно тем масштабней будет новый удар.

По словам Левина именно такой психологический настрой должен быть у украинцев в тылу, поскольку война уже показала, что цели у россиян могут быть абсолютно любыми, а даже одна ракета может привести к разрушению жилой многоэтажки и гибели множества мирных жителей.

Как сообщалось ранее, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее сообщил, что у россиян подготовка к ракетному удару идет постоянно, при этом нельзя исключать, что новый обстрел произойдет на Пасху.