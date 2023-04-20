Це зробила мати: із лікарні у Дніпрі зникли діти, поліція дала орієнтування (фото)

Одному з хлопчиків рік, іншому — п'ять

Поліція Дніпра встановлює місцеперебування двох малолітніх братів, яких мати забрала з лікарні без дозволу лікарів. Важливо додати, що раніше дітей вилучили із сім’ї.

Так, 19 квітня, приблизно о 19:30 мати однорічного Ельдара Панченка та п'ятирічного Петра Кузьменка прийшла до лікарні, де перебували діти, і самовільно забрала їх. Наразі їхнє місцеперебування невідоме. Про це повідомили на сторінці Поліція Дніпропетровської області у Facebook.

Правоохоронці розмістили у мережі орієнтування та фотографії дітей:

Ельдар Панченко: на вигляд 2 роки, зріст 80 см, середньої статури, темне волосся, карі очі. Був одягнений сіру кофту, штани з "динозаврами" та чорні черевики.

Петро Кузьменко: 5 років, зріст 107 см, середньої статури, темне волосся, карі очі. Був одягнений у сірі штани, темно-синю куртку. На хлопчику було взуття чорного кольору.

Усіх, хто володіє якоюсь інформацією про місцеперебування Ельдара та Петра, просять повідомити поліцію за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі тренер з хортингу Юрій Васецький витяг з-під завалів зруйнованого будинку свого 10-річного учня.