Это сделала мать: из больницы в Днепре пропали дети, полиция дала ориентировки (фото)

Одному из мальчиков год, другому — 5

Полиция Днепра устанавливает местонахождение двух малолетних братьев, которых мать забрала из больницы без разрешения врачей. Важно добавить, что ранее детей изъяли из семьи.

Так, 19 апреля, примерно в 19:30 мать 1-летнего Эльдара Панченко и 5-летнего Петра Кузьменко пришла в больницу, где находились дети и самовольно забрала их. В настоящее время их местонахождение неизвестно. Об этом сообщили на странице Полиция Днепропетровской области в Facebook.

Правоохранители разместили в сети ориентировки и фотографии детей:

Эльдар Панченко: на вид 2 года, рост 80 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза. Был одет серую кофту, брюки с "динозаврами" и черные ботинки.

Петр Кузьменко: 5 лет, рост 107 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза. Был одет в серые брюки, темно-синюю куртку. На мальчике была обувь черного цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Эльдара и Петра, просят сообщить в полицию по телефонам: 102, (096) 884 83 94.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре тренер по хортингу Юрий Васецкий вытащил из-под завалов разрушенного дома своего 10-летнего ученика.