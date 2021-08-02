В одеському дельфінарії поповнення: дельфін Пенелопа стала мамою втретє (відео)

Після новини про народження в Харкові дельфінятка, радісна новина прийшла з дельфінарію NEMO в Одесі. Дельфін Пенелопа народила малюка і таким чином стала мамою втретє.

Кадрами мами й дитини поділився місцевий телеграм-канал "Одеса Info".

"Новонароджені малюки - вже 4-тий і 5-тий дитинчата в мережі NEMO за це літо, і 42 народжених дельфіна в здійсненні міжнародного співробітництва NEMO", - йдеться в повідомленні.

Схоже, що новина досягла і диких побратимів Пенелопи, які припливли поплавати між захоплених туристів.

Як повідомлялося раніше, туристи, які відпочивали на Азовському морі, зняли групу дельфінів за обідом. При цьому вони вважали, що стали свідками пологів, через що потрапили в незручну ситуацію.