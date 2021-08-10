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Вівторок, 10.08.2021
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Підняття рівня Світового океану і екстремальна спека: в ООН розповіли, з чим скоро зіткнеться світ

Підняття рівня Світового океану і екстремальна спека: в ООН розповіли, з чим скоро зіткнеться світ
01:21 Сьогодні Телеграф Иллюстративное фото

Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату вперше підготувала наукову оцінку кліматичної ситуації з 2014 року. За їхніми даними, глобальне потепління розвивається швидше, ніж передбачалося.

Про це повідомляє France 24.

Експерти кажуть, що потепління в усьому світі стрімко прискорюється.

Середня температура поверхні Землі через викиди парникових газів підвищиться на 1,5 ° C або 1,6 ° C вже до 2030 року. Відзначається, що це на 10 років раніше, ніж прогнозувалося три роки тому.

Якщо ж людство змінить своє ставлення до навколишнього середовища, то в нас є шанси, що глобальні температури після перевищення показника в 1,5 ° C впадуть до 1,4 ° C до 2100 року.

Крім того, поглиначі викинутого людством вуглекислого газу - ліси, океани і ґрунти - демонструють ознаки насичення, тому цілком ймовірно, що відсоток антропогенного вуглецю, що поглинається ними, буде знижуватися.

За словами експертів, через діяльність людини планета нагрівається і підвищує ризик виникнення екстремальних погодних явищ, таких як теплові хвилі, урагани, лісові пожежі.

Також вчені повідомляють, що зараз спостерігається уповільнення системи течій, які переносять тепло з тропіків до північної півкулі. Якщо це не припиниться, то європейські зими стануть суворішими, сезони мусонів можуть порушитися, а рівень води в Північній Атлантиці - істотно піднятися.

Також експерти кажуть, що Світовий океан піднявся приблизно на 20 см з 1900 року. За їх словами темпи зростання потроїлися за останнє десятиліття. До 2300-го року рівень води у Світовому океані може піднятися до двох метрів.

Такі ж невтішні дані були і сотні тисяч - мільйони років тому.

Наприклад, 125 тис. років тому, коли атмосфера була такою ж теплою, як сьогодні, рівень океану, ймовірно, був на 5-10 метрів вище.

Експерти звертають увагу, що людям потрібно відмовитися від викидів метану - другого за значущістю парникового газу.

Він затримується в атмосфері не так довго, як вуглекислий, але набагато ефективніше утримує тепло. Зараз рівень метану в атмосфері найвищий принаймні за 800 тис. років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як провідні кліматологи передбачили, що навіть при "хорошому" сценарії неминучий ріст рівня Світового океану приблизно на пів метра.

Нагадуємо, що підвищення глобальної температури призведе до викиду сотень мільярдів тонн вуглецю з ґрунту.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Экология, ООН, Климат, Глобальне потепління.
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