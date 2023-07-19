Клуб українця відсвяткував перемогу в Лізі чемпіонів буквою Z: за це довелося пояснюватись (фото)

Поляки вже вибачились

Польський футбольний клуб "Ракув" зробив необдуманий вчинок після матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти естонської "Флори".

На сторінці польського колективу у соціальній мережі з’явився ролик, у якому акцентували увагу на літері "Z".

Таким чином, у "Ракуві" хотіли віддати шану головному творцю перемоги над естонцями Лукашу Зволінськи, який оформив у цій грі дубль.

Така витівка не сподобалася багатьом уболівальникам, які одразу зажадали пояснень. Як відомо, ця латинська літера стала одним із символів армії окупантів війні проти України.

У клубі пізніше повідомили, що видалили публікацію.

"Відразу поясню. Намір полягав у тому, щоб відтворити gif і використовувати букву Z, пов’язану з Zorro та Zwolak. Буква має багато значень, але одне дуже негативне. Це було недоречно. Ми видалили повідомлення незабаром після його публікації. Це нормально визнати свою помилку та вибачитися", – зазначили у прес-службі польського клубу.

Нагадаємо, що у складі "Ракува" грає українець Владислав Кочергін.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно фанати російського "Зеніту" зганьбилися з акцією про війну в Україні.