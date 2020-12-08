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Трибунал для Лукашенка цілком імовірний, а ось з Путіним буде складніше, - політолог

Трибунал для Лукашенка цілком імовірний, а ось з Путіним буде складніше, - політолог
20:23 Вт, 8 Грудень 2020 Телеграф Володимир Путін (фото - mediasalt.ru)

В Євросоюзі не виключають Міжнародний трибунал щодо ситуації в Білорусі. Під нього можуть потрапити всі, причетні до насильства проти учасників акцій протесту, які тривають із серпня 2020 року, коли на президентських виборах Олександр Лукашенко нібито отримав більше 80% голосів. Чому це можливо - і чому чогось подібного до сих пір немає щодо Росії, яка давно заслуговує такого трибуналу? Своєю думкою з «Телеграфом» поділився політолог Андрій Окара.

«У Білорусі це все відбувається в дуже концентрованому вигляді. В одному місці - і дуже помітно. З людськими жертвами, на очах всього світу. Цинічно, тупо... Так що суд може мати місце. Йдеться про порушення базових норм прав людини (свобода слова, свобода протестів, тощо). До того ж, Лукашенко давно в світовій ізоляції. Ставлення до нього - як до ізгоя, - пояснює політолог. - А з приводу Путіна - все не так однозначно. У Криму обійшлося без жертв, на Донбасі «ихтамнет». Плюс - світ його боїться. Як і Росії - ядерної держави - в цілому. Тому, якщо говорити про російську агресію проти України, далі якихось вельми відносних санкцій справа не йде».

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До того ж, зазначає Андрій Окара, у випадку з російсько-українським конфліктом колективний Захід вважає, що ще можна використовувати інші правові механізми, щоб якось вплинути на ситуацію. Наприклад, не всі можливості, пов'язані з Будапештським меморандумом, вичерпано.

«Але головне - Росію багато хто боїться, а для деяких вона є джерелом певних преференцій. І поки є можливість якось інакше вплинути на ситуацію, намагатимуться це зробити... До того ж, багато хто бачить, що Захід «кинув» Україну. І продовжує це робити. Чому в Криму не стріляли? Тому що Обама тоді дуже-дуже просив цього не робити, на Україну тоді дуже сильно тиснули... По факту це було «кидання» України. А будь-яка допомога потім була - не на часі і не в тому обсязі, в якому мала бути», - вважає експерт.

Заява першого президента України, голови делегації України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, що офіційний Київ може запропонувати західним партнерам відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT, політолог вважає несерйозним.

«Навряд чи Кравчук має вплив на тих, хто може це зробити, - каже Андрій Окара. - До того ж, такий крок створює багато проблем для світової фінансово-економічної системи. Яка і так перебуває зараз не в кращому стані».

Нагадаємо, раніше заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010) Ігор Романенко розповів «Телеграфу», що досвід Вірменії і Білорусі показав нову небезпеку для України.

Автор: Андрій Пітонов

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Росія, Трибунал, Україна, Володимир Путін, Білорусь, Олександр Лукашенко, Євросоюз, Андрій Окара.

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Телеграф
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