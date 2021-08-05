Леся Никитюк вирвалася в лідери найвпливовіших людей українського Instagram - вище тільки Зеленський

Українська телеведуча і зірка тревел-шоу "Орел і решка" Леся Никитюк посіла друге місце в рейтингу Top Instagram Influencers (Найвпливовіші люди в Інстаграм) в Україні. На першому місці - президент України Володимир Зеленський.

Про це сама ведуча повідомила в Instagram.

"Я друга в рейтингу Top Instagram Influencers in Ukraine. Я друга людина після Президента", - пораділа Леся.

"Для нас Ви перша. Тільки в президенти не йдіть" - жартують в коментарях її дописувачі.

Леся Никитюк - українська телеведуча. Найбільш відома з телепередачі "Орел і решка". У Instagram дівчини налічується 3,7 млн дописувачів. Реклама в її блозі - одна з найдорожчих в Україні.