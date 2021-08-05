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Леся Никитюк вирвалася в лідери найвпливовіших людей українського Instagram - вище тільки Зеленський

Леся Никитюк вирвалася в лідери найвпливовіших людей українського Instagram - вище тільки Зеленський
18:08 Сьогодні Телеграф Instagram Леси Никитюк

Українська телеведуча і зірка тревел-шоу "Орел і решка" Леся Никитюк посіла друге місце в рейтингу Top Instagram Influencers (Найвпливовіші люди в Інстаграм) в Україні. На першому місці - президент України Володимир Зеленський.

Про це сама ведуча повідомила в Instagram.

"Я друга в рейтингу Top Instagram Influencers in Ukraine. Я друга людина після Президента", - пораділа Леся.

"Для нас Ви перша. Тільки в президенти не йдіть" - жартують в коментарях її дописувачі.

Леся Никитюк - українська телеведуча. Найбільш відома з телепередачі "Орел і решка". У Instagram дівчини налічується 3,7 млн дописувачів. Реклама в її блозі - одна з найдорожчих в Україні.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова
Перегляди: 33

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Instagram, Зеленский, Леся Никитюк.
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