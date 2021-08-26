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Астрологи назвали знаки Зодіаку, на яких чекає казкова удача у вересні

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Астрологи назвали знаки Зодіаку, на яких чекає казкова удача у вересні Новина оновлена 26 серпня 2021, 10:01
Гороскоп удачі на вересень / Фото: slovofraza.com

Рибам у вересні навіть не доведеться докладати зусиль, щоб їхнє життя змінилося на краще.

Вересень принесе деяким знакам Зодіаку великі зміни. Астрологи назвали трійку знаків Зодіаку, за якими удача буде ходити по п’ятах.

Овен

На стику часів року Овнів завжди накриває сплеск енергії. У них зʼявляются сили і тяга до звершень. Для представників знака вересень стане сприятливим місяцем, особливо це стосується його першої половини. Постарайтеся дати хороший старт всім глобальним планам саме у цей час.

Скорпіон

У вересні Венера перейде в знак Скорпіона. Це означає, що на представників знаку чекає велика удача. Перший місяць осені — ідеальний час для активних занять спортом і позбавлення від шкідливих звичок. Також це прекрасний період для подорожей.

Риби

Рибам у вересні навіть не доведеться докладати зусиль, щоб їхнє життя змінилося на краще. Обставини складатимуться якнайкраще самі собою. Вам залишається тільки чекати, коли у ваше життя прийдуть позитивні зміни.

Раніше "Телеграф" публікував докладний гороскоп на вересень від астролога Марини Скаді.

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