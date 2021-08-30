Астрологічний прогноз на понеділок, 30 серпня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 30 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні вам варто уникати метушні в своїх діях, а також, якщо можливо, спілкування з метушливими людьми. Нічого, крім головного болю це не принесе. Нині вам показані спокій і розважливість.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Не дивуйтеся, якщо сьогодні раптом почнуть збуватися нездійсненні мрії. Головне постарайтеся не злякати їх необережними словами або діями.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Те болото, по якому ви по цей час тупотіли, стає симпатичною річечкою з твердими берегами. Вилазьте, обсушіться, а то раптом попереду знову болото?

Рак (22 червня — 22 липня)

Венера сьогодні буде до вас прихильна. Однак не варто чекати, що все буде подано на блюдечку з облямівкою широко відомого кольору. Доведеться зробити деякі дії особисто.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні і ви самі, і ваш настрій, і ваші плани будуть дуже тендітні. Уникайте важких тем і предметів.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Найтяжчим завданням сьогодні, може виявитися підйом з ліжка. Марні спроби придушити відчайдушні позіхання будуть дратувати вас і веселити оточуючих до вечора. Інших проблем не передбачається.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ніщо так не обеззброює співрозмовника, прагне посперечатися, як визнання власної неправоти. Особливо, якщо вони дійсно не мають рації. Скористайтеся цим тактичним ходом, і вам не доведеться страждати від своєї впертості. Та й назріває конфлікт швидко вирішиться.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Можливо, ви вважаєте, що зробили все, що могли. Ні в якому разі — сьогодні у вас ще є можливість додати до скоєного ще один невеликий, але значущий штрих, який додасть твору вашої праці закінченість і витонченість.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Блиск вашого розуму сьогодні може залишитися непоміченим. Чим більше сил ви будете витрачати на те, щоб привернути до себе увагу, тим менший ефект за цим виникне. Чи варто мучитися?

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Постарайтеся використовувати на всю міць вашої уяви. Це дозволить вам знайти ключ до великого професійного успіху. Ні в якому разі не зупиняйтеся на половині дороги.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні у вас буде достатньо часу, щоб зайнятися удосконаленням досягнутого. Ретельно відшліфований результат вашої праці буде оцінений куди вище, ніж щось, зляпане на швидку руку.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Навколишні сьогодні будуть занадто багато базікати і занадто мало працювати. Вам доведеться працювати за десятьох.