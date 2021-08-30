Гороскоп на 30 августа: Рыбам придется хорошенько поработать, а Овнам стоит избегать суеты

Астрологический прогноз на понедельник, 30 августа 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 30 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общения с суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли это не принесет. Нынче вам показаны спокойствие и рассудительность.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не удивляйтесь, если сегодня вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Главное постарайтесь не спугнуть их неосторожными словами или действиями.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

То болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой с твердыми берегами. Вылезайте, обсушитесь, а то вдруг впереди опять болото?

Рак (22 июня — 22 июля)

Венера сегодня будет к вам благосклонна. Однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой широко известного цвета. Придется предпринять некоторые действия лично.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня и вы сами, и ваше настроение, и ваши планы будут очень хрупки. Избегайте тяжелых тем и предметов.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Самой тяжкой задачей на сегодняшний день, возможно окажется подъем с постели. Тщетные попытки подавить отчаянную зевоту будут раздражать вас и веселить окружающих до вечера. Других проблем не предвидится.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ничто так не обезоруживает собеседника, стремящегося поспорить, как признание собственной неправоты. Особенно, если вы действительно неправы. Воспользуйтесь этим тактическим ходом, и вам не придется страдать от своего упрямства. Да и назревающий конфликт быстро разрешится.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Возможно, вы считаете, что сделали все, что могли. Отнюдь — сегодня у вас еще есть возможность добавить к содеянному еще один небольшой, но значимый штрих, который придаст произведению вашего труда законченность и изящество.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Блеск вашего ума сегодня может остаться незамеченным. Чем больше сил вы будете тратить на то, чтобы привлечь к себе внимание, тем меньший эффект за сим воспоследует. Стоит ли мучиться?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Постарайтесь использовать на всю мощь ваше воображение. Это позволит вам найти ключ к большому профессиональному успеху. Ни в коем случае не останавливайтесь на половине дороги.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня у вас будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто, сляпанное на скорую руку.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Окружающие сегодня будут слишком много болтать и слишком мало работать. Вам придется трудиться за десятерых.