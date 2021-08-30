Гороскоп на 30 августа: Рыбам придется хорошенько поработать, а Овнам стоит избегать суеты
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Астрологический прогноз на понедельник, 30 августа 2021 года.
"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 30 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня вам стоит избегать суеты в собственных действиях, а также, если возможно, общения с суетливыми людьми. Ничего, кроме головной боли это не принесет. Нынче вам показаны спокойствие и рассудительность.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Не удивляйтесь, если сегодня вдруг начнут сбываться несбыточные мечты. Главное постарайтесь не спугнуть их неосторожными словами или действиями.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
То болото, по которому вы до сих пор топали, становится симпатичной такой речушкой с твердыми берегами. Вылезайте, обсушитесь, а то вдруг впереди опять болото?
Рак (22 июня — 22 июля)
Венера сегодня будет к вам благосклонна. Однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой широко известного цвета. Придется предпринять некоторые действия лично.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня и вы сами, и ваше настроение, и ваши планы будут очень хрупки. Избегайте тяжелых тем и предметов.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Самой тяжкой задачей на сегодняшний день, возможно окажется подъем с постели. Тщетные попытки подавить отчаянную зевоту будут раздражать вас и веселить окружающих до вечера. Других проблем не предвидится.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Ничто так не обезоруживает собеседника, стремящегося поспорить, как признание собственной неправоты. Особенно, если вы действительно неправы. Воспользуйтесь этим тактическим ходом, и вам не придется страдать от своего упрямства. Да и назревающий конфликт быстро разрешится.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Возможно, вы считаете, что сделали все, что могли. Отнюдь — сегодня у вас еще есть возможность добавить к содеянному еще один небольшой, но значимый штрих, который придаст произведению вашего труда законченность и изящество.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Блеск вашего ума сегодня может остаться незамеченным. Чем больше сил вы будете тратить на то, чтобы привлечь к себе внимание, тем меньший эффект за сим воспоследует. Стоит ли мучиться?
Козерог (22 декабря — 19 января)
Постарайтесь использовать на всю мощь ваше воображение. Это позволит вам найти ключ к большому профессиональному успеху. Ни в коем случае не останавливайтесь на половине дороги.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня у вас будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто, сляпанное на скорую руку.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Окружающие сегодня будут слишком много болтать и слишком мало работать. Вам придется трудиться за десятерых.
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