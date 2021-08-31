Гороскоп на 31 серпня: Ракам варто провести час з друзями, а Діви зможуть збільшити особистий добробут
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Астрологічний прогноз на вівторок, 31 серпня 2021 року.
"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 31 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Немає більшого успіху, ніж похвала шанованих вами людей. Сьогодні у вас буде шанс заслужити її, наважуйтесь.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні ви маєте шанс придбати щось дуже довговічне, можливо, на все життя. Прийміть заходи, щоб це не виявилося хронічним нежитем, наприклад.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Ви сьогодні ризикуєте втратити надзвичайно вигідну позицію з власної вини. Постарайтеся не поспішати, нахрапом нині нічого взяти не вдасться.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогоднішній день найкраще провести в компанії добрих друзів. Про такий відпочинок буде приємно згадати.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні балом буде правити оптимізм. Отже, вам, щоб не виділятися кислою міною, є сенс посміхнутися, і вирішити про себе, що не так вже все й погано, а місцями — навіть добре.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Є всі підстави вважати, що день виявиться вдалим в області фінансів. Ваші шанси на те, щоб збільшити особистий добробут, дуже великі. Але все ж не забувайте про обережність.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Будьте уважні до того, що вам будуть говорити сьогодні, але не обмежуйтеся лише змістом сказаних слів. Багато що сьогодні доведеться розуміти по інтонації і, можливо, міміці.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Друг потребує вашої підтримки. Ваша теплота і готовність допомогти будуть йому дуже важливі. Не відмахується від нього.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Сьогодні комусь екстрено потрібна буде ваша і саме ваша допомога. Це може зайняти весь день, але відмовлятися не варто, допомогти дійсно можете тільки ви.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Оптимізм — ось що сьогодні рухає світом і, зокрема, вами. Ви сьогодні за ступенем рухливості подібні міксери, включеному на останню швидкість. Чи не стомлюйте оточуючих — висмикнуть з розетки.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогодні ви можете ненадовго втратити зв’язку з реальністю. Так що якщо завтра вам хтось повідомить, що він все докладно вам розповів вчора, а ви не зможете нічого згадати, то звинувачувати співрозмовника у брехні не варто.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогоднішній день зажадає від вас змін. Думки, наприклад. Взагалі, пошукайте альтернативу всьому, що вас не зовсім влаштовує. Чого-чого, а цього ніколи не бракує.
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