Гороскоп на 31 августа: Ракам стоит провести время с друзьями, а Девы смогут увеличить личное благосостояние
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Астрологический прогноз на вторник, 31 августа 2021 года.
"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 31 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. Сегодня у вас будет шанс заслужить ее, дерзайте.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, на всю жизнь. Примите меры, чтобы это не оказалось хроническим насморком, например.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить, нахрапом нынче ничего взять не удастся.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодняшний день лучше всего провести в компании добрых друзей. О таком отдыхе будет приятно вспомнить.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня балом будет править оптимизм. (Если вы вдруг забыли, оптимист — это такой человек, который считает, что все может быть и хуже, когда любой другой полагает, что хуже уже некуда.) Следовательно, вам, чтобы не выделяться кислою миной, имеет смысл улыбнуться, и решить про себя, что не так уж все и плохо, а местами — даже хорошо.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Есть все основания полагать, что день окажется удачным в области финансов. Ваши шансы на то, чтобы увеличить личное благосостояние, весьма велики. Но все же не забывайте об осторожности.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Будьте внимательны к тому, что вам будут говорить сегодня, но не ограничивайтесь лишь смыслом сказанных слов. Многое сегодня придется понимать по интонации и, возможно, мимике.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Друг нуждается в вашей поддержке. Ваша теплота и готовность помочь будут ему очень важны. Не отмахивайтесь от него.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Сегодня кому-то экстренно потребуется ваша и именно ваша помощь. Это может занять весь день, но отказываться не стоит, помочь действительно можете только вы.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Оптимизм — вот что сегодня движет миром и, в частности, вами. Вы сегодня по степени подвижности подобны миксеру, включенному на последнюю скорость. Не утомляйте окружающих — выдернут из розетки.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня вы можете ненадолго потерять связи с реальностью. Так что если завтра вам кто-то сообщит, что он де все подробнейшим образом вам рассказал вчера, а вы не сможете ничего вспомнить, то обвинять собеседника во лжи не стоит.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодняшний день потребует от вас перемен. Мнения, например. Вообще, поищите альтернативу всему, что вас не совсем устраивает. Уж чего-чего, а этого всегда достаточно.
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