Гороскоп на 31 августа: Ракам стоит провести время с друзьями, а Девы смогут увеличить личное благосостояние

Астрологический прогноз на вторник, 31 августа 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 31 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. Сегодня у вас будет шанс заслужить ее, дерзайте.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, на всю жизнь. Примите меры, чтобы это не оказалось хроническим насморком, например.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить, нахрапом нынче ничего взять не удастся.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодняшний день лучше всего провести в компании добрых друзей. О таком отдыхе будет приятно вспомнить.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня балом будет править оптимизм. (Если вы вдруг забыли, оптимист — это такой человек, который считает, что все может быть и хуже, когда любой другой полагает, что хуже уже некуда.) Следовательно, вам, чтобы не выделяться кислою миной, имеет смысл улыбнуться, и решить про себя, что не так уж все и плохо, а местами — даже хорошо.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Есть все основания полагать, что день окажется удачным в области финансов. Ваши шансы на то, чтобы увеличить личное благосостояние, весьма велики. Но все же не забывайте об осторожности.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Будьте внимательны к тому, что вам будут говорить сегодня, но не ограничивайтесь лишь смыслом сказанных слов. Многое сегодня придется понимать по интонации и, возможно, мимике.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Друг нуждается в вашей поддержке. Ваша теплота и готовность помочь будут ему очень важны. Не отмахивайтесь от него.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня кому-то экстренно потребуется ваша и именно ваша помощь. Это может занять весь день, но отказываться не стоит, помочь действительно можете только вы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Оптимизм — вот что сегодня движет миром и, в частности, вами. Вы сегодня по степени подвижности подобны миксеру, включенному на последнюю скорость. Не утомляйте окружающих — выдернут из розетки.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вы можете ненадолго потерять связи с реальностью. Так что если завтра вам кто-то сообщит, что он де все подробнейшим образом вам рассказал вчера, а вы не сможете ничего вспомнить, то обвинять собеседника во лжи не стоит.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодняшний день потребует от вас перемен. Мнения, например. Вообще, поищите альтернативу всему, что вас не совсем устраивает. Уж чего-чего, а этого всегда достаточно.