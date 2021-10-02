Рус

Місяць в жовтні: астролог розповіла, коли сили буду на кінець

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
11
Вплив Місяця на людину в жовтні 2021 Новина оновлена 02 жовтня 2021, 15:53
Вплив Місяця на людину в жовтні 2021

Місяць — показник наших емоцій, внутрішньої стійкості

Місяць, як найрухоміша планета, за місяць проходить транзитом всі знаки Зодіаку. Згідно ведичної астрології, це наша емоційна енергія, яка протягом місяця піддається різним впливам знаків і планет, тому, відстежуючи місячні ритми, можна більш продуктивно проживати періоди спаду і підйому місячної енергії.

Ведичний астролог під ніком astro_lotos в Інстаграмі розповіла, в які дні Місяць буде надавати підтримку і сприяти в успіхах, а в які — краще не витрачати сили даремно.

  • 2 жовтня — Піст Індіра Екадаші. Піст дарує Божественне заступництво і допомогу своїм предкам.
  • до 5 жовтня — Спадаючий Місяць. Це період позбавлення, завершення. Місячна енергія йде на спад, ближче до Молодика може відчуватися занепад ментальної енергії.
  • 5-6 жовтня — Молодик у Діві. Будьте уважні до свого внутрішнього стану, краще присвятити час відпочинку і розслабленню. 6,7,8 жовтня — дні планування і маніфестації своїх намірів.
  • 9-10 жовтня — Місяць у Скорпіоні в поєднанні з Кету. Місяць ослаблений, емоції можуть бути нестабільні. Загострюється інтуїція.
  • 6-19 жовтня — Зростаючий Місяць. Це період зростання, зміцнення, примноження. Добре на цей час планувати справи, але якщо це щось глобальне, то краще підбирати дати більш ретельно.
  • 16 жовтня — Пашанкуша Екадаші. Піст дарує здоров’я, відносини, багатство і досягнення духовного світу.
  • 13-14 жовтня — Місяць з Сатурном. У ці дні важливо не піддаватися похмурим депресивним думкам, а вирощувати філософське ставлення до життя.

Нагадаємо, що з 27 вересня по 19 жовтня триває період так званого Ретроградного Меркурія. Що категорично не можна робити в цей період — читайте в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Гороскоп #Місяць #Астрологія #Ведична астрологія
Спікер ВР Дмитро Разумков
Політика
"Слуги" зібрали підписи за відставку Разумкова
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Спікер ВР Дмитро Разумков
"Слуги" зібрали підписи за відставку Разумкова
Дата публікації
Категорія
Ірина Венедіктова
"Це нормально, я радію": Венедіктова прокоментувала чутки про можливу відставку (ексклюзивне відео)
Дата публікації
Категорія
Михайло Саакашвілі
"Саакашвілі наплював на всі норми і правила": чому експрезидента Грузії потрібно позбавити громадянства України
Дата публікації
Категорія
Електрика і газ, ілюстративне фото
Топ зовнішніх ризиків для України: прогноз на жовтень
Дата публікації
Категорія
Заморозки в Україні триватимуть до 10-го числа
Запасайтеся пледами: синоптик розповіла, як довго продовжуватимуться заморозки в Україні