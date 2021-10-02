Місяць в жовтні: астролог розповіла, коли сили буду на кінець

Місяць — показник наших емоцій, внутрішньої стійкості

Місяць, як найрухоміша планета, за місяць проходить транзитом всі знаки Зодіаку. Згідно ведичної астрології, це наша емоційна енергія, яка протягом місяця піддається різним впливам знаків і планет, тому, відстежуючи місячні ритми, можна більш продуктивно проживати періоди спаду і підйому місячної енергії.

Ведичний астролог під ніком astro_lotos в Інстаграмі розповіла, в які дні Місяць буде надавати підтримку і сприяти в успіхах, а в які — краще не витрачати сили даремно.

2 жовтня — Піст Індіра Екадаші. Піст дарує Божественне заступництво і допомогу своїм предкам.

до 5 жовтня — Спадаючий Місяць. Це період позбавлення, завершення. Місячна енергія йде на спад, ближче до Молодика може відчуватися занепад ментальної енергії.

5-6 жовтня — Молодик у Діві. Будьте уважні до свого внутрішнього стану, краще присвятити час відпочинку і розслабленню. 6,7,8 жовтня — дні планування і маніфестації своїх намірів.

9-10 жовтня — Місяць у Скорпіоні в поєднанні з Кету. Місяць ослаблений, емоції можуть бути нестабільні. Загострюється інтуїція.

6-19 жовтня — Зростаючий Місяць. Це період зростання, зміцнення, примноження. Добре на цей час планувати справи, але якщо це щось глобальне, то краще підбирати дати більш ретельно.

16 жовтня — Пашанкуша Екадаші. Піст дарує здоров’я, відносини, багатство і досягнення духовного світу.

13-14 жовтня — Місяць з Сатурном. У ці дні важливо не піддаватися похмурим депресивним думкам, а вирощувати філософське ставлення до життя.

Нагадаємо, що з 27 вересня по 19 жовтня триває період так званого Ретроградного Меркурія. Що категорично не можна робити в цей період — читайте в матеріалі "Телеграфа".