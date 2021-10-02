Укр

Луна в октябре: астролог рассказала, когда силы буду на исходе

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
19
Влияние Луны на человека в октябре 2021 Новость обновлена 02 октября 2021, 15:53
Влияние Луны на человека в октябре 2021

Луна — показатель наших эмоций, внутренней устойчивости

Луна, как самая подвижная планета, за месяц проходит транзитом все знаки Зодиака. Согласно ведической астрологии, это наша эмоциональная энергия, которая в течение месяца подвергается разным влияниям знаков и планет, поэтому, отслеживая лунные ритмы, можно более продуктивно проживать периоды спада и подъема лунной энергии.

Ведический астролог под ником astro_lotos в Инстаграме рассказала, в какие дни Луна будет оказывать поддержку и содействовать в успехах, а в какие — лучше не растрачивать силы понапрасну.

  • 2 октября — Пост Индира Экадаши. Пост дарует Божественное покровительство и помощь своим предкам.
  • до 5 октября — Убывающая Луна. Это период избавления, завершения. Лунная энергия идет на спад, ближе к Новолунию может ощущаться упадок ментальной энергии.
  • 5-6 октября — Новолуние во Деве. Будьте внимательны к своему внутреннему состоянию, лучше посвятить время отдыху и расслаблению. 6,7,8 октября — дни планирования и манифестации своих намерений.
  • 9-10 октября — Луна в Скорпионе в соединении с Кету. Луна ослаблена, эмоции могут быть нестабильны. Обостряется интуиция.
  • 6-19 октября — Растущая Луна. Это период роста, укрепления, приумножения. Хорошо на это время планировать дела, но если это что-то глобальное, то лучше подбирать даты более тщательно.
  • 16 октября — Пашанкуша Экадаши. Пост дарует здоровье, отношения, богатство и достижение духовного мира.
  • 13-14 октября — Луна с Сатурном. В эти дни важно не поддаваться мрачным депрессивным мыслям, а взращивать философское отношение к жизни.

Напомним, что с 27 сентября по 19 октября длится период так называемого Ретроградного Меркурия. Что категорически нельзя делать в этот период — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Гороскоп #Луна #Астрология #Ведическая астрология
Спикер ВР Дмитрий Разумков
Политика
"Слуги" собрали подписи за отставку Разумкова
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Спикер ВР Дмитрий Разумков
"Слуги" собрали подписи за отставку Разумкова
Дата публикации
Категория
Ирина Венедиктова
"Это нормально, я радуюсь": Венедиктова прокомментировала слухи о возможной отставке (эксклюзивное видео)
Дата публикации
Категория
Михаил Саакашвили
"Саакашвили наплевал на все нормы и правила": почему экс-президента Грузии нужно лишить гражданства Украины
Дата публикации
Категория
КПВВ на линии разграничения с Донбассом.
В Украине занялись законом об амнистии для ОРДЛО: подробности
Дата публикации
Категория
Заморозки в Украине продлятся до 10-го числа
Запасайтесь пледами: синоптик рассказала, как долго будут продолжаться заморозки в Украине