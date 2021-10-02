Луна в октябре: астролог рассказала, когда силы буду на исходе

Луна — показатель наших эмоций, внутренней устойчивости

Луна, как самая подвижная планета, за месяц проходит транзитом все знаки Зодиака. Согласно ведической астрологии, это наша эмоциональная энергия, которая в течение месяца подвергается разным влияниям знаков и планет, поэтому, отслеживая лунные ритмы, можно более продуктивно проживать периоды спада и подъема лунной энергии.

Ведический астролог под ником astro_lotos в Инстаграме рассказала, в какие дни Луна будет оказывать поддержку и содействовать в успехах, а в какие — лучше не растрачивать силы понапрасну.

2 октября — Пост Индира Экадаши. Пост дарует Божественное покровительство и помощь своим предкам.

до 5 октября — Убывающая Луна. Это период избавления, завершения. Лунная энергия идет на спад, ближе к Новолунию может ощущаться упадок ментальной энергии.

5-6 октября — Новолуние во Деве. Будьте внимательны к своему внутреннему состоянию, лучше посвятить время отдыху и расслаблению. 6,7,8 октября — дни планирования и манифестации своих намерений.

9-10 октября — Луна в Скорпионе в соединении с Кету. Луна ослаблена, эмоции могут быть нестабильны. Обостряется интуиция.

6-19 октября — Растущая Луна. Это период роста, укрепления, приумножения. Хорошо на это время планировать дела, но если это что-то глобальное, то лучше подбирать даты более тщательно.

16 октября — Пашанкуша Экадаши. Пост дарует здоровье, отношения, богатство и достижение духовного мира.

13-14 октября — Луна с Сатурном. В эти дни важно не поддаваться мрачным депрессивным мыслям, а взращивать философское отношение к жизни.

Напомним, что с 27 сентября по 19 октября длится период так называемого Ретроградного Меркурия. Что категорически нельзя делать в этот период — читайте в материале "Телеграфа".