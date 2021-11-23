Джерело енергії та гармонії: які талісмани принесуть удачу повітряним знакам зодіаку на рік Чорного Тигра

Обереги для повітряних знаків Зодіаку на 2022 рік — рік Чорного Тигра.

Наближається новий 2022 рік, який пройде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Щоб рік минув вдало, можна заручитися підтримкою талісманів. Ми вже розповідали, які обереги принесуть удачу водним та вогненним знакам зодіаку, а тепер настала черга і до повітряних представників зодіакального кола.

Щоб 2022 пройшов вдало, "Телеграф" пропонує вам дізнатися, на які талісмани варто звернути увагу повітряним знакам Зодіаку.

Джерело: astrorok.ru

Талісмани для Близнюків

У 2022 Близнюкам варто звернути увагу на каміння холодних відтінків води, а також на світлі або сутінково-туманні кольори: димчастий кварц, халцедон, блакитний агат, топаз, циркон. Що стосується металів прикрас – переважно вибирати платину чи срібло.

Також джерелом гармонії стануть фігурки рослин і тварин з білого металу, сріблясті і відбивають, наприклад, дзеркала.

Талісмани для Терезів

2022 року головним талісманом Терезів стануть — ваги. Також повітряні тварини: птахи та метелики, а з рослин варто виділити: шипшина, троянда, яблуко, груша, персик, абрикос. Крім цього, успіх у справах представникам знака принесуть каміння з відтінками стиглих фруктів та ягід: полуничний кварц, рожевий халцедон, вишневий турмалін, рубеліт.

Щоб огранити каміння-талісмани або при виборі прикраси з фігуркою-талісманом, Терезам варто звернути увагу на мідь та бронзу.

Талісмани для Водолія

Талісмани 2022 року для Водоліїв — це прозоре каміння: гірський кришталь, раухтопаз та діамант. Також удачу принесуть різні фігури зі скла, кришталю та мармуру. А якщо вони будуть у вигляді водних істот: дельфіни, кити, риби, медузи і т.д., удачі буде ще більше.

Крім цього, сил та енергії Водоліям додадуть зображення Землі та Води: море та скелі, гірські водоспади та річкові узбережжя.

Раніше, "Телеграф" писав, які кольори принесуть успіх у 2022 році, якщо Ви додасте їх у свій гардероб на рік Тигра.