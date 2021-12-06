Гороскоп на 6 грудня: Скорпіонам варто оновити гардероб, а Стрільцям — уникати імпульсивності

Астрологічний прогноз цього понеділка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Хороший день для роботи з іншими людьми та романтики. Другу половину дня варто присвятити близьким.

Телець (21 квітня — 21 травня)

На вашому шляху, зазначають астрологи, можуть зустрітися люди, які можуть допомогти вам із професійною діяльністю. День вдалий для зустрічей, неформального спілкування.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Гарний день для любовної сфери життя. Цей понеділок обіцяє бути насиченим та продуктивним.

Рак (22 червня — 22 липня)

Критика у бік оточуючих не принесе нічого доброго. Це прекрасний день для творчості та самоаналізу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні Левам знадобиться вміння тримати себе в руках і не бути критичним. Тільки так ситуація зміниться на краще.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Самотнім Дівам сьогодні потрібно буде обережніше підходити до вибору близької людини. Хороші зміни в особистому житті принесе білий колір.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День буде рівним та без сюрпризів. Можна використовувати його для перепочинку або зміни планів.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Вдалий день для онлайн-покупок, оновлення гардеробу. Увечері можна влаштувати тихі сімейні посиденьки.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні потрібно постаратися слідувати планам. Імпульсивність щодо близьких виявляти не можна, інакше будуть сварки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День буде дуже продуктивним. Увечері варто як слід відпочити, розважитися.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

На першому місці сьогодні у Водоліїв — здоров’я та сім’я. Робота може відійти на другий план, тому що сьогодні є можливість перевтоми, яка позбавить вас удачі на довгий час.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У Риб вийде яскравий та позитивний день. А от із вирішенням проблем зволікати не варто — вони можуть накопичуватися, що відгукнеться в майбутньому.