Букетів мало: наймарнотратніші дівчата за знаком Зодіаку

Представниці цих знаків Зодіаку найбільше люблять дорогі подарунки

Поки представниці одних знаків Зодіаку потроху готуються приймати пропозиції заміж від своїх коханих, багато дівчат залишаються незаміжніми. Чи не тому, що їх чоловіки просто не встигають заробити на весілля?

Екстрасенс Мехді Ебрагімі Вафа розповів, дівчатам яких знаків Зодіаку у стосунках мало букетів та походів у кафе/ресторани. На них доведеться витрачати значно більше.

Наймарнотратніші знаки Зодіаку

Овен

Дівчата-Овни найчастіше вважають за краще витрачатися на менш матеріальні речі. Швидше за все обранцеві Овнів доведеться багато часу та грошей витрачати на подорожі чи курси медитацій та йоги. Чоловікові пощастить, якщо його дівчині-Овну буде достатньо лише походів у кіно, театр чи на виставку.

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Лев

На те вона і левиця, щоб вимагати для себе всього найкращого. Перебуваючи у стосунках із дівчиною цього знака Зодіаку, потрібно бути готовим, що гаманець буде худнути, а економія перейде в розряд абстактного поняття. Однак, у вашому будинку завжди буде себе краса та затишок, що виправдовує всі витрати.

Скорпіон

Представниці цього знака мають бездоганний смак, і саме він не дозволить їм економити. Якщо мова йде про вибір меблів, то тільки найзручніших і найрозкішніших, якщо вибір одягу, то тільки якісний, стильний та брендовий. Однак і тут є свої "підводні камені". Дівчата Скорпіони настільки самостійні та незалежні, що на всі свої потреби можуть заробити самі.

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