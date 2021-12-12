Гороскоп на 12 грудня: Близнюкам можна ризикнути, а Стрільцям — змінити імідж

Астрологічний прогноз цієї неділі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам потрібно сьогодні виявляти більше тактовності та стриманості у спілкуванні з іншими людьми. Також астрологи не радять у цей день сідати за кермо.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У спілкуванні з енергетичними "вампірами" необхідно бути холоднокровнішим. Важливо з самого ранку зберігати спокій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам можна сьогодні ризикнути. Таким чином, є шанс досягти більшого у своїй професії. Зірки радять не пасувати перед труднощами та бути впевненими у своїх силах.

Рак (22 червня — 22 липня)

Особливу увагу Ракам потрібно приділити здоров’ю. Вдалий день для зміни іміджу, оновлення гардеробу. Увечері людям цього знаку варто розслабитися та забути про метушню.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Є можливість зривів планів. Експерти рекомендують сфокусуватися на роботі чи домашніх справах. Не варто кидати розпочаті справи, інакше пропустите можливість стати кращим.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні для Дів діятиме закон бумерангу. Що ви сьогодні транслюватимете оточенню, те й отримаєте натомість. Не бійтеся робити добрі вчинки на шкоду собі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Нічні світила сьогодні у поганому настрої. Терезів цього дня можуть переслідувати погані думки. Щоб відволіктися від них, слід більше відпочивати та проводити час із близькими.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Вдалий день для людей творчих професій. Скорпіонам сьогодні варто довіритись своєму внутрішньому голосу, який убереже їх від проблем у майбутньому.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям зірки та планети рекомендують присвятити час своєму зовнішньому перетворенню, але також не забувати про внутрішній світ. Це буде головний крок до великих змін.

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Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні не вдалий день для ризикованих справ, авантюр. Козерогам експерти радять більше бувати на свіжому повітрі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям зірки наполегливо радять забути про меланхолію. Людям цього знаку не варто боятися проблем. Частіше запитуйте себе, чому вони можуть вас навчити, щоб щоразу ставати все ближче до своєї мети.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У Риб сьогодні як ніколи буде загострена їхня власна інтуїція. Також астрологи радять представникам даного знаку попросити допомоги у близьких, якщо мучить певна проблема.