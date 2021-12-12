Гороскоп на 12 декабря: Близнецам можно рискнуть, а Стрельцам - сменить имидж

Астрологический прогноз на это воскресенье

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам нужно сегодня проявлять больше тактичности и сдержанности в общении с другими людьми. Также астрологи не советуют в этот день садиться за руль.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В общении с энергетическими "вампирами" необходимо быть хладнокровнее. Важно с самого утра сохранять спокойствие.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам можно сегодня рискнуть. Таким образом есть шанс достичь большего в своей профессии. Звезды советуют не пасовать перед трудностями и быть уверенными в своих силах.

Рак (22 июня — 22 июля)

Особое внимание Ракам нужно уделить здоровью. Удачный день для смены имиджа, обновления гардероба. Вечером людям этого знака стоит расслабиться и забыть о суете.

Лев (23 июля — 23 августа)

Есть вероятность срывов планов. Эксперты рекомендуют сфокусироваться на работе или домашних делах. Не стоит бросать начатые дела, иначе упустите возможность стать лучше.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня для Дев будет действовать закон бумеранга. Что вы будете сегодня транслировать окружающим, то и получите взамен. Не бойтесь совершать добрые поступки в ущерб себе.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила сегодня в плохом настроении. Весов в этот день могут преследовать дурные мысли. Чтобы отвлечься от них, следует больше отдыхать и проводить время с близкими.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Удачный день для людей творческих профессий. Скорпионам сегодня стоит довериться своему внутреннему голосу, который убережет их от проблем в будущем.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам звезды и планеты рекомендуют посвятить время своему внешнему преображению, но также не забывать о внутреннем мире. Это будет главный шаг к большим переменам.

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Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня не удачный день для рискованных дел, авантюр. Козерогам эксперты рекомендуют больше бывать на свежем воздухе.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям звезды настоятельно советуют забыть о меланхолии. Людям этого знака не стоит бояться проблем. Почаще спрашивайте себя, чему они могут вас научить, чтобы с каждым разом становиться все ближе к своей цели.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

У Рыб сегодня как никогда будет обострена их собственная интуиция. Также астрологи советуют представителям данного знака попросить помощи у близких, если мучает конкретная проблема.