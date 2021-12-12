Гороскоп на 12 декабря: Близнецам можно рискнуть, а Стрельцам - сменить имидж
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Астрологический прогноз на это воскресенье
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам нужно сегодня проявлять больше тактичности и сдержанности в общении с другими людьми. Также астрологи не советуют в этот день садиться за руль.
Телец (21 апреля — 21 мая)
В общении с энергетическими "вампирами" необходимо быть хладнокровнее. Важно с самого утра сохранять спокойствие.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецам можно сегодня рискнуть. Таким образом есть шанс достичь большего в своей профессии. Звезды советуют не пасовать перед трудностями и быть уверенными в своих силах.
Рак (22 июня — 22 июля)
Особое внимание Ракам нужно уделить здоровью. Удачный день для смены имиджа, обновления гардероба. Вечером людям этого знака стоит расслабиться и забыть о суете.
Лев (23 июля — 23 августа)
Есть вероятность срывов планов. Эксперты рекомендуют сфокусироваться на работе или домашних делах. Не стоит бросать начатые дела, иначе упустите возможность стать лучше.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Сегодня для Дев будет действовать закон бумеранга. Что вы будете сегодня транслировать окружающим, то и получите взамен. Не бойтесь совершать добрые поступки в ущерб себе.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Ночные светила сегодня в плохом настроении. Весов в этот день могут преследовать дурные мысли. Чтобы отвлечься от них, следует больше отдыхать и проводить время с близкими.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Удачный день для людей творческих профессий. Скорпионам сегодня стоит довериться своему внутреннему голосу, который убережет их от проблем в будущем.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцам звезды и планеты рекомендуют посвятить время своему внешнему преображению, но также не забывать о внутреннем мире. Это будет главный шаг к большим переменам.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня не удачный день для рискованных дел, авантюр. Козерогам эксперты рекомендуют больше бывать на свежем воздухе.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Водолеям звезды настоятельно советуют забыть о меланхолии. Людям этого знака не стоит бояться проблем. Почаще спрашивайте себя, чему они могут вас научить, чтобы с каждым разом становиться все ближе к своей цели.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
У Рыб сегодня как никогда будет обострена их собственная интуиция. Также астрологи советуют представителям данного знака попросить помощи у близких, если мучает конкретная проблема.
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