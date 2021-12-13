Гороскоп на 13 грудня: Левам не варто сидіти без діла, а Овнам – форсувати події

Астрологічний прогноз цього понеділка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам астрологи радять не форсувати події. Цього дня людям цього знаку належить взяти життя у свої руки та не відступати перед складнощами. Наполегливість окупитися у багаторазовому розмірі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сприятливий день для будь-яких починань. Сьогодні Тельцям можна сміливо займатися будь-якими справами, знайомитись із людьми. За будь-якого розкладу не варто переживати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Нічні світила сьогодні перебувають у гармонії, тому Близнюкам не варто навантажувати свою голову поганими думками. День ідеально підійде для спілкування з близькими, друзями, а також прибирання.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні зірки принесуть вам приємну новинку. Експерти рекомендують Ракам цього понеділка насолодитися кожною хвилиною, а також не брати близько до серця слова деяких людей. Цей день – ваш день.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Варто розібратися з усіма незакінченими справами, щоб з чистим серцем відпустити рік, що минає. Леви не повинні сидіти без діла.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам заборонено сьогодні відкладати справи на потім, інакше є можливість перетворитися з лідера на аутсайдера. Успіх прийде до тих Дів, які сьогодні будуть в яскравому одязі.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Гарний час для здобуття знань, інтелектуальної роботи. З цього дня життя Дів може кардинально змінитись.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам потрібно постаратися не сприймати критику надто близько до серця, особливо від незнайомих людей. Тільки впевненість у собі стане ключем до успіху.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям астрологи радять перестрахуватися: змінити паролі, надійно заховати важливі документи, перерахувати гроші.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогоднішні нічні світила на вашому боці. У цей день вам вдаватиметься буквально все.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Робота сьогодні буде найкращими ліками проти усіх негараздів. Пасивність принесе лише сум і деструктивні думки, тому не сидіть дома і дійте.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Хороший день для прибирання, ремонту зламаних речей. Експерти не рекомендують Рибам давати порожні обіцянки близьким і не нав’язувати свою думку.