Гороскоп на 13 грудня: Левам не варто сидіти без діла, а Овнам – форсувати події
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Астрологічний прогноз цього понеділка
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Овнам астрологи радять не форсувати події. Цього дня людям цього знаку належить взяти життя у свої руки та не відступати перед складнощами. Наполегливість окупитися у багаторазовому розмірі.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сприятливий день для будь-яких починань. Сьогодні Тельцям можна сміливо займатися будь-якими справами, знайомитись із людьми. За будь-якого розкладу не варто переживати.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Нічні світила сьогодні перебувають у гармонії, тому Близнюкам не варто навантажувати свою голову поганими думками. День ідеально підійде для спілкування з близькими, друзями, а також прибирання.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні зірки принесуть вам приємну новинку. Експерти рекомендують Ракам цього понеділка насолодитися кожною хвилиною, а також не брати близько до серця слова деяких людей. Цей день – ваш день.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Варто розібратися з усіма незакінченими справами, щоб з чистим серцем відпустити рік, що минає. Леви не повинні сидіти без діла.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Дівам заборонено сьогодні відкладати справи на потім, інакше є можливість перетворитися з лідера на аутсайдера. Успіх прийде до тих Дів, які сьогодні будуть в яскравому одязі.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Гарний час для здобуття знань, інтелектуальної роботи. З цього дня життя Дів може кардинально змінитись.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіонам потрібно постаратися не сприймати критику надто близько до серця, особливо від незнайомих людей. Тільки впевненість у собі стане ключем до успіху.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Стрільцям астрологи радять перестрахуватися: змінити паролі, надійно заховати важливі документи, перерахувати гроші.
Козоріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогоднішні нічні світила на вашому боці. У цей день вам вдаватиметься буквально все.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Робота сьогодні буде найкращими ліками проти усіх негараздів. Пасивність принесе лише сум і деструктивні думки, тому не сидіть дома і дійте.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Хороший день для прибирання, ремонту зламаних речей. Експерти не рекомендують Рибам давати порожні обіцянки близьким і не нав’язувати свою думку.
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