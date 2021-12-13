Укр

Гороскоп на 13 декабря: Львам не стоит сидеть без дела, а Овнам - форсировать события

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 13 декабря 2021 год
Гороскоп на 13 декабря 2021 год

Астрологический прогноз на этот понедельник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам астрологи советуют не форсировать события. В этот день людям этого знака предстоит взять жизнь в свои руки и не отступать перед сложностями. Настойчивость окупиться в многократном размере.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Благоприятный день для любых начинай. Сегодня Тельцам можно смело заниматься любыми делами, знакомиться с людьми. При любом раскладе не стоит переживать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ночные светила сегодня находятся в гармонии, так что Близнецам не стоит нагружать свою голову плохими мыслями. День идеально подойдет для общения с близкими, друзьями, а также уборки.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня звезды принесут вам приятную весточку. Эксперты рекомендуют Ракам в этот понедельник насладиться каждой минутой, а также не принимать близко к сердцу слова некоторых людей. Этот день — ваш день.

Лев (23 июля — 23 августа)

Стоит разобраться со всеми незаконченными делами, чтобы с чистым сердце отпустить уходящий год. Львы не должны сидеть без дела.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам запрещено сегодня откладывать дела на потом, иначе есть вероятность превратиться из лидера в аутсайдера. Удача придет к тем Девам, которые сегодня будут в яркой одежде.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Хорошее время для получения знаний, интеллектуальной работы. С этого дня жизнь Дев может кардинально измениться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам нужно постараться не воспринимать критику слишком близко к сердцу, особенно от незнакомых людей. Только уверенность в себе станет ключом к успеху.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам астрологи советуют перестраховаться: сменить пароли, надежно спрятать важные документы, пересчитать деньги.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодняшние ночные светила на вашей стороне. В этот день вам будет удаваться буквально все.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Работа сегодня будет лучшим лекарством от всех невзгод. Пассивность принесет лишь грусть и деструктивные мысли, поэтому не сидите на месте и действуйте.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Хороший день для уборки, починки сломанных вещей. Эксперты не рекомендуют Рыбам давать пустых обещания близким и не навязывать свое мнение.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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