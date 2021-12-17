Просіть про що завгодно: 5 знаків Зодіаку, які не вміють говорити "ні"

Риби, Раки, Терези, Водолії та Діви ніколи нічого не скажуть, якщо знатимуть, що це зачепить чиїсь почуття

Деякі знаки Зодіаку ненавидять людей і сперечатися з ними марно. Водночас є й такі, хто готовий терпіти образи, щоб не засмутити близьких людей.

Риби

Представники цього знаку Зодіаку чудово розуміються на людях і підпускають до себе лише тих, кому насправді довіряють. Саме з цим пов’язане їхнє невміння відмовляти. Дуже часто вони ставлять потреби інших людей вище за власні, що змушує їх змиряться з багатьма речами, які їм не до смаку.

Рак

У Раків дуже добре серце і вони щиро готові всім простягати руку допомоги. Вони завжди мають свою думку щодо різних ситуацій, але вони відмовляються від нього заради дорогих людей. Раки дуже переймаються тим, що про них скажуть інші, тому часто відставляють власні почуття на другий план.

Терези

Представники цього знаку завжди прагнуть того, щоб оточуючі були щасливі. Іноді заради цього вони жертвують власними планами та бажаннями – головне, щоб люди поряд з ними отримували те, що хочуть.

Водолій

Водолії завжди щиро дбають про інших людей. Незважаючи на те, що вони мають свій погляд на різні ситуації, вони навряд чи витрачатимуть час на те, щоб комусь щось довести, особливо, якщо це не має значення у довгостроковій перспективі. Також представники цього знаку Зодіаку вважають, що суперечки не варті витрачених на них сил і намагаються не вступати до них.

Діва

Діви досить слабохарактерні люди, які готові жертвувати собою заради комфорту близьких. Вони дуже високі вимоги до оточуючих і дуже відчайдушно доводити свою правоту. У той же час, якщо їм хтось заперечить, вони промовчать у відповідь.

Раніше "Телеграф" розповідав про знаки Зодіаку, які настільки не люблять прибирання, що готові жити у вічному бардаку.