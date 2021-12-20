Рус

Гороскоп на 20 грудня: Дівам треба остерігатися недоброзичливців, а Водоліям — не звалювати на себе багато роботи

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
154
Гороскоп на 20 грудня 2021 рік
Гороскоп на 20 грудня 2021 рік

Астрологічний прогноз цього понеділка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Це ідеальний час для роботи, відряджень, зміни обстановки. Також сьогодні будуть вдалими нові знайомства.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Експерти рекомендують Тельцям сфокусуватися на боротьбі зі шкідливими звичками. Людям цього знаку треба довести собі, що вони варті більшого.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сприятливий час для поїздок, мандрівок, відряджень. Щоб добре відпочити, Близнюкам астрологи радять розслаблятися на самоті. Це допоможе їм відновити сили.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам варто звернути увагу на свій імідж. Може час його оновити? Зірки та планети сьогодні прихильні до змін.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Леви можуть зіткнутися з проблемами у всіх сферах життя. Представникам цього знаку астрологи радять бути ініціативними, особливо щодо любові.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам не можна дозволяти комусь переконувати, що вони чогось не можуть. Тільки справжні друзі віритимуть у вас.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Перша половина дня пройде без пригод, а вже у другій Терезам доведеться приймати важливі рішення. У цей період у людей цього знаку Зодіаку загостриться інтуїція, що допоможе їм швидше робити правильні вибори.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Великих успіхів сьогодні Скорпіонам чекати не варто. Найкраще звернути увагу на любовну сферу. На цьому терені буде багато злетів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Гарний день для тих, хто працює із транспортними засобами. Можливі успіхи у кар’єрі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги — щасливчики цього понеділка. Вищі сили налаштовані сприятливо, тому всі події сьогоднішнього дня підуть їм на користь.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Насичений день. Успішне виконання робочих обов’язків сприятиме кар’єрному зростанню та збільшенню доходу. Водоліям не варто забувати, що додаткові обов’язки можуть негативно позначитися на їхньому самопочутті. Знайте міру.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Дуже вдалий день для генерального прибирання, повномасштабного ремонту. Через дисонанс нічних світил Рибам варто відкласти розв'язання робочих питань на другий план.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
Ключові новини тижня
Україна
Головні події тижня: "Омікрон" дістався до України, Гогілашвілі звільнили, у Києві запалили ялинку
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини тижня
Головні події тижня: "Омікрон" дістався до України, Гогілашвілі звільнили, у Києві запалили ялинку
Дата публікації
Категорія
Дитяче Євробачення-2021 – як пройшов фінал пісенного конкурсу
"Дитяче Євробачення-2021": хто переміг та як виступила Україна (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Військовослужбовці ЗСУ
"Необхідно всіляко підтримати Україну": Литва готова передати летальну зброю для ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Геннадій Писаренко доставляв загиблих бійців на їхню малу батьківщину
"Таких людей, як Геннадій, я більше не знаю": 40 днів тому не стало водія, який відправляв додому загиблих бійців
Дата публікації
Категорія
1000 гривень
Роздача "тисячі Зеленського" офіційно стартувала: як отримати гроші та куди їх витратити