Гороскоп на 20 грудня: Дівам треба остерігатися недоброзичливців, а Водоліям — не звалювати на себе багато роботи

Астрологічний прогноз цього понеділка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Це ідеальний час для роботи, відряджень, зміни обстановки. Також сьогодні будуть вдалими нові знайомства.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Експерти рекомендують Тельцям сфокусуватися на боротьбі зі шкідливими звичками. Людям цього знаку треба довести собі, що вони варті більшого.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сприятливий час для поїздок, мандрівок, відряджень. Щоб добре відпочити, Близнюкам астрологи радять розслаблятися на самоті. Це допоможе їм відновити сили.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам варто звернути увагу на свій імідж. Може час його оновити? Зірки та планети сьогодні прихильні до змін.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Леви можуть зіткнутися з проблемами у всіх сферах життя. Представникам цього знаку астрологи радять бути ініціативними, особливо щодо любові.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам не можна дозволяти комусь переконувати, що вони чогось не можуть. Тільки справжні друзі віритимуть у вас.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Перша половина дня пройде без пригод, а вже у другій Терезам доведеться приймати важливі рішення. У цей період у людей цього знаку Зодіаку загостриться інтуїція, що допоможе їм швидше робити правильні вибори.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Великих успіхів сьогодні Скорпіонам чекати не варто. Найкраще звернути увагу на любовну сферу. На цьому терені буде багато злетів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Гарний день для тих, хто працює із транспортними засобами. Можливі успіхи у кар’єрі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги — щасливчики цього понеділка. Вищі сили налаштовані сприятливо, тому всі події сьогоднішнього дня підуть їм на користь.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Насичений день. Успішне виконання робочих обов’язків сприятиме кар’єрному зростанню та збільшенню доходу. Водоліям не варто забувати, що додаткові обов’язки можуть негативно позначитися на їхньому самопочутті. Знайте міру.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Дуже вдалий день для генерального прибирання, повномасштабного ремонту. Через дисонанс нічних світил Рибам варто відкласти розв'язання робочих питань на другий план.