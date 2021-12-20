Гороскоп на 20 грудня: Дівам треба остерігатися недоброзичливців, а Водоліям — не звалювати на себе багато роботи
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Астрологічний прогноз цього понеділка
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Це ідеальний час для роботи, відряджень, зміни обстановки. Також сьогодні будуть вдалими нові знайомства.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Експерти рекомендують Тельцям сфокусуватися на боротьбі зі шкідливими звичками. Людям цього знаку треба довести собі, що вони варті більшого.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сприятливий час для поїздок, мандрівок, відряджень. Щоб добре відпочити, Близнюкам астрологи радять розслаблятися на самоті. Це допоможе їм відновити сили.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ракам варто звернути увагу на свій імідж. Може час його оновити? Зірки та планети сьогодні прихильні до змін.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Леви можуть зіткнутися з проблемами у всіх сферах життя. Представникам цього знаку астрологи радять бути ініціативними, особливо щодо любові.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Дівам не можна дозволяти комусь переконувати, що вони чогось не можуть. Тільки справжні друзі віритимуть у вас.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Перша половина дня пройде без пригод, а вже у другій Терезам доведеться приймати важливі рішення. У цей період у людей цього знаку Зодіаку загостриться інтуїція, що допоможе їм швидше робити правильні вибори.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Великих успіхів сьогодні Скорпіонам чекати не варто. Найкраще звернути увагу на любовну сферу. На цьому терені буде багато злетів.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Гарний день для тих, хто працює із транспортними засобами. Можливі успіхи у кар’єрі.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козероги — щасливчики цього понеділка. Вищі сили налаштовані сприятливо, тому всі події сьогоднішнього дня підуть їм на користь.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Насичений день. Успішне виконання робочих обов’язків сприятиме кар’єрному зростанню та збільшенню доходу. Водоліям не варто забувати, що додаткові обов’язки можуть негативно позначитися на їхньому самопочутті. Знайте міру.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Дуже вдалий день для генерального прибирання, повномасштабного ремонту. Через дисонанс нічних світил Рибам варто відкласти розв'язання робочих питань на другий план.
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