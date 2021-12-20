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Гороскоп на 20 декабря: Девам нужно остерегаться недоброжелателей, а Водолеям - не взваливать на себя много работы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 20 декабря 2021 год
Гороскоп на 20 декабря 2021 год

Астрологический прогноз на этот понедельник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Это идеальное время для работы, командировок, смены обстановки. Также сегодня будут удачными новые знакомства.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эксперты рекомендуют Тельцам сфокусироваться на борьбе с вредными привычками. Людям этого знака нужно доказать себе, что они достойны большего.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятное время для поездок, путешествий, командировок. Чтобы хорошенько отдохнуть, Близнецам астрологи советуют расслабляться в одиночестве. Уединение поможет им восстановить силы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам стоит обратить внимание на свой имидж. Может пора его обновить? Звезды и планеты сегодня расположены к переменам.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львы могут столкнуться с проблемами во всех сферах жизни. Представителям этого знака астрологи советуют быть инициативные, особенно в плане любви.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам нельзя позволять кому-то убеждать, что они чего-то не могут. Только настоящие друзья будут верить в вас.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Первая половина дня пройдет без происшествий, а уже во второй Весам придется принимать важные решения. В этот период у людей этого знака Зодиака обострится интуиция, что поможет им быстрее делать правильные выборы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Больших успехов сегодня Скорпионам ждать не стоит. Лучше обратить внимание на любовную сферу. На этом попроще будет много взлетов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Хороший день для тех, кто работает с транспортными средствами. Возможны успехи в карьере.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги — счастливчики этого понедельника. Высшие силы настроены благоприятно, поэтому в итоге все события сегодняшнего дня пойдут им на пользу.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Насыщенный день. Успешное выполнение рабочих обязанностей поспособствует карьерному росту и увеличению дохода. Водолеям не стоит забывать, что дополнительные обязанности могут негативно сказаться на их самочувствии. Знайте меру.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Очень удачный день для генеральной уборки, полномасштабного ремонта. Из-за диссонанса ночных светил, Рыбам стоит отложить решение рабочих вопросов на второй план.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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