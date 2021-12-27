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Гороскоп на 27 грудня: Ракам не можна перевтомлюватися, а Тельцям — сваритися з рідними

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 27 грудня 2021 рік
Гороскоп на 27 грудня 2021 рік

Астрологічний прогноз цього понеділка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 27 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам сьогодні не варто порушувати правила моралі та закон. У бізнесі чи роботі потрібно виявляти дисципліну.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Якщо почнете ранок з позитивної ноти, вищі сили нагородять вас. Будьте тактовнішими з близькими людьми і не втручайтеся в конфлікти, інакше успіх залишить вас на довгий час.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Життя Близнюків сьогодні може змінитись кардинально. Деякі зміни відбудуться у першій половині дня. Астрологи радять людям цього знаку припинити слухати чужі поради.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам сьогодні не можна перевтомлюватись і конфліктувати з колегами та начальством. Вечір варто провести за духовними практиками, медитацією.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Нічні світила у стані гармонії, тому Левам не варто переживати — у будь-якій сфері справи підуть у гору. Також знайдіть час для своїх коханих.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Є ймовірність, що сьогодні може підвести близький друг, товариш чи родич. Дівам варто бути терплячішими з оточенням.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сприятливий період для романтичних пригод. Самотнім Терезам зірки і планети нададуть шанс зустрітися зі своєю другою половинкою.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Експерти рекомендують Скорпіонам залишатися уважними до деталей та не пасувати перед перешкодами. Не давайте шанс ворогам та іншим недоброзичливцям обійти вас.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Гарний день для спокійної роботи. Астрологи не радять у цей день бути надто активними. Набагато корисніше більше відпочивати.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні напружена робота з боку Козерогів не дасть жодних результатів. День пройде набагато краще, якщо присвятити його дрібним, але важливим справам.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не варто сьогодні перенапружуватися. Найкраще зберегти свої ресурси для більш вдалого часу. Слухайте свою інтуїцію та уникайте деструктивних думок, чужих порад.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сприятливий день для духовних практик. Рибам сьогодні варто розслабитися та не поспішати. Зірки можуть допомогти знайти призначення у житті.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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