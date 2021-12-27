Гороскоп на 27 декабря: Ракам нельзя переутомляться, а Тельцам - ссориться с родными
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Астрологический прогноз на этот понедельник
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам сегодня не стоит нарушать правила морали и закон. В бизнесе или на работе нужно проявлять дисциплину.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Если начнете утро с позитивной ноты, высшие силы наградят вас. Будьте тактичнее с близкими людьми и не вмешивайтесь в конфликты, иначе удача покинет вас на долгое время.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Жизнь Близнецов сегодня может измениться кардинально. Некоторые перемены произойдут в первой половине дня. Астрологи советуют людям данного знака перестать слушать чужие советы.
Рак (22 июня — 22 июля)
Ракам сегодня нельзя переутомляться и конфликтовать с коллегами и начальством. Вечер стоит провести за духовными практиками, медитацией.
Лев (23 июля — 23 августа)
Ночные светила в состоянии гармонии, поэтому Львам не стоит переживать — в любой сфере дела пойдут в гору. Также найдите время для своих любимых.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Есть вероятность того, что сегодня может подвести близкий друг, товарищ или родственник. Девам стоит быть терпеливее с окружающими.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Благоприятный период для романтических приключений. Одиноким Весам звезды и планеты предоставят шанс встретиться со своей второй половинкой.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Эксперты рекомендуют Скорпионам оставаться внимательными к деталям и не пасовать перед препятствиями. Не давайте шанс врагам и другим недоброжелателям обойти вас.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Хороший день для размеренной и спокойной работы. Астрологи не советуют в этот день быть слишком активными. Куда полезнее больше отдыхать.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня напряженная работа со стороны Козерогов не принесет никаких результатов. День пройдет куда лучше, если посвятить его мелким, но важным делам.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Не стоит сегодня перенапрягаться. Лучше сохранить свои ресурсы для более удачного времени. Слушайте свою интуицию и избегайте деструктивных мыслей, чужих советов.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Благоприятный день для духовных практик. Рыбам сегодня стоит расслабиться и не спешить. Звезды могут помочь найти предназначение в жизни.
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