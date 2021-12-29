Гороскоп на 29 грудня: Рибам не можна перенапружуватися, а Скорпіонам — сваритися з близькими

Астрологічний прогноз на цю середу

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ідеальний день, щоб підготуватись до святкування Нового року. Представникам цього знаку Зодіаку можна зайнятися прибиранням, позбавитися старих та поламаних речей, прикрасити кімнати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тільцям у цей день треба бути дбайливими зі своїми близькими. Сьогодні не можна ігнорувати прохання про допомогу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У роботі сьогодні можливі зміни. Когось підвищать, а хтось одразу обійме керівну посаду. Щоб усе увінчалося успіхом, Близнюкам треба проявляти сміливість, але не забувати про ризики.

Рак (22 червня — 22 липня)

Працьовитих Раків зірки та планети винагородять додатковим прибутком. Гарний день для фізичної активності, спорту. Також варто приділити увагу романтиці.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам варто уникати егоїстичних особистостей, а також самим боротися з пороком. Сьогодні постарайтеся брати приклад з добрих людей, щоб повчитися в них чогось нового.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам сьогодні знадобиться більше впевненості у своїх силах, щоб залишатися на плаву. На першому плані буде робота.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Нічні світила допоможуть сьогодні Терезам у боротьбі з негативними думками. У багатьох справах на вас чекає успіх.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам у цей день важливо дивитися у майбутнє та на деякий час забути про минуле. Не конфліктуйте сьогодні та присвятіть час близьким людям.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Настав час перейти з роботи на відпочинок. День у Стрільців пройде на ура, тому сьогодні можна сміливо втілювати найекстравагантніші ідеї.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам астрологи радять уникати багатолюдних заходів, тим більше не пліткувати з іншими. Також людям цього знаку Зодіаку пощастить з можливостями для самореалізації.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сприятливий день для навчання, вивчення мов. Астрологи радять сьогодні виявляти стриманість, тим більше у спілкуванні з незнайомцями.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Настав час покінчити з питаннями, які тяжіли на роботі. Відмовтеся від усього непотрібного, щоб розпочати Новий рік з чистого аркуша. Також астрологи не рекомендують сьогодні перевтомлюватись.