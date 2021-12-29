Гороскоп на 29 грудня: Рибам не можна перенапружуватися, а Скорпіонам — сваритися з близькими
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Астрологічний прогноз на цю середу
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Ідеальний день, щоб підготуватись до святкування Нового року. Представникам цього знаку Зодіаку можна зайнятися прибиранням, позбавитися старих та поламаних речей, прикрасити кімнати.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Тільцям у цей день треба бути дбайливими зі своїми близькими. Сьогодні не можна ігнорувати прохання про допомогу.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
У роботі сьогодні можливі зміни. Когось підвищать, а хтось одразу обійме керівну посаду. Щоб усе увінчалося успіхом, Близнюкам треба проявляти сміливість, але не забувати про ризики.
Рак (22 червня — 22 липня)
Працьовитих Раків зірки та планети винагородять додатковим прибутком. Гарний день для фізичної активності, спорту. Також варто приділити увагу романтиці.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Левам варто уникати егоїстичних особистостей, а також самим боротися з пороком. Сьогодні постарайтеся брати приклад з добрих людей, щоб повчитися в них чогось нового.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Дівам сьогодні знадобиться більше впевненості у своїх силах, щоб залишатися на плаву. На першому плані буде робота.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Нічні світила допоможуть сьогодні Терезам у боротьбі з негативними думками. У багатьох справах на вас чекає успіх.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіонам у цей день важливо дивитися у майбутнє та на деякий час забути про минуле. Не конфліктуйте сьогодні та присвятіть час близьким людям.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Настав час перейти з роботи на відпочинок. День у Стрільців пройде на ура, тому сьогодні можна сміливо втілювати найекстравагантніші ідеї.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козерогам астрологи радять уникати багатолюдних заходів, тим більше не пліткувати з іншими. Також людям цього знаку Зодіаку пощастить з можливостями для самореалізації.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сприятливий день для навчання, вивчення мов. Астрологи радять сьогодні виявляти стриманість, тим більше у спілкуванні з незнайомцями.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Настав час покінчити з питаннями, які тяжіли на роботі. Відмовтеся від усього непотрібного, щоб розпочати Новий рік з чистого аркуша. Також астрологи не рекомендують сьогодні перевтомлюватись.
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