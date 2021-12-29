Рус

Гороскоп на 29 грудня: Рибам не можна перенапружуватися, а Скорпіонам — сваритися з близькими

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
44
Гороскоп на 29 грудня 2021 рік
Гороскоп на 29 грудня 2021 рік

Астрологічний прогноз на цю середу

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ідеальний день, щоб підготуватись до святкування Нового року. Представникам цього знаку Зодіаку можна зайнятися прибиранням, позбавитися старих та поламаних речей, прикрасити кімнати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тільцям у цей день треба бути дбайливими зі своїми близькими. Сьогодні не можна ігнорувати прохання про допомогу.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У роботі сьогодні можливі зміни. Когось підвищать, а хтось одразу обійме керівну посаду. Щоб усе увінчалося успіхом, Близнюкам треба проявляти сміливість, але не забувати про ризики.

Рак (22 червня — 22 липня)

Працьовитих Раків зірки та планети винагородять додатковим прибутком. Гарний день для фізичної активності, спорту. Також варто приділити увагу романтиці.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам варто уникати егоїстичних особистостей, а також самим боротися з пороком. Сьогодні постарайтеся брати приклад з добрих людей, щоб повчитися в них чогось нового.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам сьогодні знадобиться більше впевненості у своїх силах, щоб залишатися на плаву. На першому плані буде робота.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Нічні світила допоможуть сьогодні Терезам у боротьбі з негативними думками. У багатьох справах на вас чекає успіх.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам у цей день важливо дивитися у майбутнє та на деякий час забути про минуле. Не конфліктуйте сьогодні та присвятіть час близьким людям.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Настав час перейти з роботи на відпочинок. День у Стрільців пройде на ура, тому сьогодні можна сміливо втілювати найекстравагантніші ідеї.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам астрологи радять уникати багатолюдних заходів, тим більше не пліткувати з іншими. Також людям цього знаку Зодіаку пощастить з можливостями для самореалізації.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сприятливий день для навчання, вивчення мов. Астрологи радять сьогодні виявляти стриманість, тим більше у спілкуванні з незнайомцями.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Настав час покінчити з питаннями, які тяжіли на роботі. Відмовтеся від усього непотрібного, щоб розпочати Новий рік з чистого аркуша. Також астрологи не рекомендують сьогодні перевтомлюватись.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
Пожежа почалася на першому поверсі
В регіонах
Вибух у реанімації ковід-лікарні стався на Прикарпатті: є загиблі та постраждалі (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пожежа почалася на першому поверсі
Вибух у реанімації ковід-лікарні стався на Прикарпатті: є загиблі та постраждалі (фото)
Дата публікації
Категорія
Захворілі "Омікроном" виробляють імунітет до "Дельти"
Вчені зробили несподівану заяву про "користь" штаму "Омікрон"
Дата публікації
Категорія
На Волині через бездіяльність комунальників люди вимушені ставати на ковзани
Льодова арена замість доріг: люди змушені розсікати на ковзанах селом на Волині (відео)
Дата публікації
Категорія
Відповідний указ підписав Володимир Зеленський
Санкції проти Медведчука розширилися на нові канали та компанії: деталі
Дата публікації
Категорія
Олег Гусєв
У сім’ї тренера "Динамо" сталася трагедія