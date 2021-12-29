Гороскоп на 29 декабря: Рыбам нельзя перенапрягаться, а Скорпионам - ссориться с близкими

Астрологический прогноз на эту среду

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Идеальный день, чтобы подготовится к празднованию Нового года. Представителям этого знака Зодиака можно заняться уборкой, избавиться от старых и поломанных вещей, украсить комнаты.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам в этот день нужно быть заботливыми со своими близкими. Сегодня нельзя игнорировать просьбы о помощи.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В работе сегодня возможны изменения. Кого-то повысят, а кто-то сразу займет руководящую должность. Чтобы все увенчалось успехом, Близнецам нужно проявлять смелость, но не забывать о рисках.

Рак (22 июня — 22 июля)

Трудолюбивых Раков звезды и планеты вознаградят дополнительной прибылью. Хороший день для физической активности, спорта. Также стоит уделить внимание романтики.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львам стоит избегать эгоистичных личностей, а также самим бороться с пороком. Сегодня постарайтесь брать пример с добрых людей, чтобы поучиться у них чему-то новому.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам сегодня понадобиться больше уверенности в своих силах, чтобы оставаться на плаву. На первом плане будет работа.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Ночные светила помогут сегодня Весам в борьбе с негативными мыслями. Во многих делах вас ждет успех.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам в этот день важно смотреть в будущее и на время позабыть о прошлом. Не конфликтуйте сегодня и посвятите время близким людям.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Настала пора переключиться с работы на отдых. День у Стрельцов пройдет на ура, поэтому сегодня можно смело воплощать самые экстравагантные идеи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам астрологи советуют избегать многолюдных мероприятий, тем более не сплетничать с остальными. Также людям этого знака Зодиака повезет с возможностями для самореализации.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Благоприятный день для обучения, изучения языков. Астрологи советуют сегодня проявлять сдержанность, тем более в общении с незнакомцами.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Пришло время покончить с вопросами, которые тяготили на работе. Откажитесь от всего ненужного, чтобы начать Новый год с чистого листа. Также астрологи не рекомендуют сегодня переутомляться.