Гороскоп на 3 січня: Овнам варто побути із сім’єю, а Рибам потрібно контролювати свої емоції
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Астрологічний прогноз цього понеділка
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: astro7.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Зірки рекомендують провести цей день у родинному колі. Перенесіть зустрічі з друзями та поспілкуйтеся з родичами.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Небесні світила передбачили напружений день.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Готуйтеся до нескінченних прохань від друзів та знайомих. Але не ставайте нянькою для них — ви не повинні витрачати час на розв'язання чужих проблем.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні у вас з’явиться шанс покращити ситуацію у грошовій сфері.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Леви, не давайте обіцянок, якщо сумніваєтеся у їхньому виконанні. До того ж сьогодні вам ніколи розв'язувати чиїсь проблеми.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Намагайтеся спокійно ставитися до проблем і не нервуйте через зірвані плани.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
День подарує безліч позитивних емоцій. Головне, не засиджуватись перед телевізором – сьогодні бажано більше гуляти.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сьогодні на вас чекає цікавий і незвичайний день, який буде наповнений дивними подіями та збігами. Тільки не забувайте про домашні обов’язки.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Ця доба ідеальна для шопінгу – новий гардероб підніме настрій.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Не піддавайтеся чарівності віртуальних знайомих і не вірте обіцянкам про казкові заробітки. Краще присвятіть час розв'язанню побутових питань.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогодні на вас чекає чудовий і плідний день. Ви легко розберетеся з домашніми справами і зможете звільнити час для спілкування з друзями.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні ви дивовижно виглядаєте — готуйтеся вислуховувати красиві компліменти та освідчення в коханні. Але контролюйте емоції, щоб не потрапити на вудку лицемірів.
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