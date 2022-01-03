Гороскоп на 3 січня: Овнам варто побути із сім’єю, а Рибам потрібно контролювати свої емоції

Астрологічний прогноз цього понеділка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Зірки рекомендують провести цей день у родинному колі. Перенесіть зустрічі з друзями та поспілкуйтеся з родичами.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Небесні світила передбачили напружений день.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Готуйтеся до нескінченних прохань від друзів та знайомих. Але не ставайте нянькою для них — ви не повинні витрачати час на розв'язання чужих проблем.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні у вас з’явиться шанс покращити ситуацію у грошовій сфері.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Леви, не давайте обіцянок, якщо сумніваєтеся у їхньому виконанні. До того ж сьогодні вам ніколи розв'язувати чиїсь проблеми.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Намагайтеся спокійно ставитися до проблем і не нервуйте через зірвані плани.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День подарує безліч позитивних емоцій. Головне, не засиджуватись перед телевізором – сьогодні бажано більше гуляти.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні на вас чекає цікавий і незвичайний день, який буде наповнений дивними подіями та збігами. Тільки не забувайте про домашні обов’язки.

Читайте також: Категорія Гороскоп Слов’янський гороскоп: які знаки знайдуть сімейне щастя в рік Тигра Життя цих знаків у новому році наповниться щастям та душевним комфортом.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ця доба ідеальна для шопінгу – новий гардероб підніме настрій.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Не піддавайтеся чарівності віртуальних знайомих і не вірте обіцянкам про казкові заробітки. Краще присвятіть час розв'язанню побутових питань.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні на вас чекає чудовий і плідний день. Ви легко розберетеся з домашніми справами і зможете звільнити час для спілкування з друзями.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні ви дивовижно виглядаєте — готуйтеся вислуховувати красиві компліменти та освідчення в коханні. Але контролюйте емоції, щоб не потрапити на вудку лицемірів.