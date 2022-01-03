Гороскоп на 3 января: Овнам стоит побыть с семьей, а Рыбам нужно контролировать свои эмоции
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Астрологический прогноз на этот понедельник
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: astro7.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Звезды рекомендуют провести этот день в кругу семьи. Перенесите встречи с друзьями и пообщайтесь с родственниками.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Небесные светила предсказали напряженный день.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Готовьтесь к бесконечным просьбам от друзей и знакомых. Но не становитесь нянькой для них — вы не обязаны тратить время на решение чужих проблем.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня у вас появится шанс улучшить ситуацию в денежной сфере.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львы, не давайте обещаний, если сомневаетесь в их выполнении. К тому же, сегодня вам будет некогда решать чьи-то проблемы.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Старайтесь спокойно относиться к возникающим проблемам и не нервничайте из-за сорванных планов.
Весы (24 сентября — 23 октября)
День подарит массу позитивных эмоций. Главное, не засиживаться перед телевизором — сегодня желательно больше гулять.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Сегодня вас ждет интересный и необычный день, который будет наполнен странными событиями и совпадениями. Только не забывайте о домашних обязанностях.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Эти сутки идеальны для шопинга — новый гардероб поднимет настроение.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Не поддавайтесь обаянию виртуальных знакомых и не верьте обещаниям про сказочные заработки. Лучше посвятите время решению бытовых вопросов.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня вас ждет отличный и плодотворный день. Вы легко и быстро разберетесь с домашними делами и сможете освободить время для общения с друзьями.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня вы потрясающе выглядите — готовьтесь выслушивать красивые комплименты и признания в любви. Но контролируйте эмоции, чтобы не попасться на удочку лицемеров.
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