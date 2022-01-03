Гороскоп на 3 января: Овнам стоит побыть с семьей, а Рыбам нужно контролировать свои эмоции

Астрологический прогноз на этот понедельник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Звезды рекомендуют провести этот день в кругу семьи. Перенесите встречи с друзьями и пообщайтесь с родственниками.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Небесные светила предсказали напряженный день.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Готовьтесь к бесконечным просьбам от друзей и знакомых. Но не становитесь нянькой для них — вы не обязаны тратить время на решение чужих проблем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня у вас появится шанс улучшить ситуацию в денежной сфере.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львы, не давайте обещаний, если сомневаетесь в их выполнении. К тому же, сегодня вам будет некогда решать чьи-то проблемы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Старайтесь спокойно относиться к возникающим проблемам и не нервничайте из-за сорванных планов.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День подарит массу позитивных эмоций. Главное, не засиживаться перед телевизором — сегодня желательно больше гулять.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня вас ждет интересный и необычный день, который будет наполнен странными событиями и совпадениями. Только не забывайте о домашних обязанностях.

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Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Эти сутки идеальны для шопинга — новый гардероб поднимет настроение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не поддавайтесь обаянию виртуальных знакомых и не верьте обещаниям про сказочные заработки. Лучше посвятите время решению бытовых вопросов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вас ждет отличный и плодотворный день. Вы легко и быстро разберетесь с домашними делами и сможете освободить время для общения с друзьями.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня вы потрясающе выглядите — готовьтесь выслушивать красивые комплименты и признания в любви. Но контролируйте эмоции, чтобы не попасться на удочку лицемеров.