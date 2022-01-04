Гороскоп на 4 січня: Козерогів чекає день відкриттів, а Стрільцям можна розслабитися
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Астрологічний прогноз цього вівторка
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: astro7.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Цей день начебто створено для активного відпочинку. Однак спочатку бажано встати раніше і розібратися з побутовими справами.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Доба ідеальна для роботи по дому та позбавлення від мотлоху. Переберіть свій гардероб та викиньте всі речі, які ви не носите.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Цього вечора очікуються романтичні сюрпризи. Саме час поговорити до душі і освідчитися в коханні.
Рак (22 червня — 22 липня)
Не звертайте уваги на негаразди, які сьогодні траплятимуться, і не сумуйте, якщо щось йде не так — проблеми вирішаться самі собою.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні ви можете не обмежувати себе в витратах — ця доба підходить для відвідування магазинів.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Позбудьтеся сумних думок, адже сьогодні на вас чекає вдалий день.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні доведеться розбиратися з побутовими проблемами, що раптово з’явилися.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Намагайтеся не розгубити святковий настрій і не займайтеся нудними та нецікавими справами.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Стрільцям 4 січня вдасться розслабитись. Щоправда, цей довгоочікуваний процес буде коротким, кажуть зірки.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
4 січня стане для вас днем відкриттів. Так що готуйтеся та налаштовуйтесь на позитив.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Водоліям необхідно буде підбити якісь проміжні підсумки і намітити плани. Щоправда, приступати до них одразу не варто.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Зірки передбачили непоганий день. Але сьогоднішнього ранку вам доведеться самостійно розв'язувати проблеми.
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