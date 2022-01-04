Гороскоп на 4 січня: Козерогів чекає день відкриттів, а Стрільцям можна розслабитися

Астрологічний прогноз цього вівторка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день начебто створено для активного відпочинку. Однак спочатку бажано встати раніше і розібратися з побутовими справами.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Доба ідеальна для роботи по дому та позбавлення від мотлоху. Переберіть свій гардероб та викиньте всі речі, які ви не носите.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цього вечора очікуються романтичні сюрпризи. Саме час поговорити до душі і освідчитися в коханні.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не звертайте уваги на негаразди, які сьогодні траплятимуться, і не сумуйте, якщо щось йде не так — проблеми вирішаться самі собою.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні ви можете не обмежувати себе в витратах — ця доба підходить для відвідування магазинів.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Позбудьтеся сумних думок, адже сьогодні на вас чекає вдалий день.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні доведеться розбиратися з побутовими проблемами, що раптово з’явилися.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Намагайтеся не розгубити святковий настрій і не займайтеся нудними та нецікавими справами.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям 4 січня вдасться розслабитись. Щоправда, цей довгоочікуваний процес буде коротким, кажуть зірки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

4 січня стане для вас днем відкриттів. Так що готуйтеся та налаштовуйтесь на позитив.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям необхідно буде підбити якісь проміжні підсумки і намітити плани. Щоправда, приступати до них одразу не варто.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Зірки передбачили непоганий день. Але сьогоднішнього ранку вам доведеться самостійно розв'язувати проблеми.