Гороскоп Таро на тиждень: Діви можуть зустріти кохання, а Водоліям краще не залишатися на самоті

Багато знаків вимотані після новорічних клопотів і потребують відпочинку

Перший тиждень року багатьом може датись нелегко, але старт 2022 року може пройти легше, якщо бути готовим до того, що на Вас чекає.

"Телеграф" склав гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 3 по 9 січня 2022 року включно.

Ось такі карти випали цього тижня

Овен — перевернутий Світ

У цьому положенні карта говорить про те, що Ви близькі до успіху, але з якихось причин повна перемога поки що не настане. Пропрацюйте на тижні питання прийняття себе та своєї відповідальності.

Телець — Двійка мечів

Ви трохи відгороджені від світу, ніби застигли на місці, не в змозі зрушити і Вас багато що дратує. Намагайтеся не вплутатися в конфлікт і просто перечекати цей час, пізніше Ви зможете знайти внутрішню гармонію.

Близнюки — Сімка кубків

Цього тижня Ви можете зануритися в ілюзії та зробити невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Рак — Сімка мечів

Вам випала дуже неоднозначна карта, основний сенс якої полягає у попередженні, що Ви можете зрадити самого себе, якось нашкодити собі вчинками чи одними думками. Також хтось з оточення може завдати втрат, образити або зрадити. Будьте особливо обережні.

Лев — Четвірка кубків

Найближчими днями Ви будете людиною скоріше роздумів, ніж дій, — ціною немалих зусиль Ви досягли певних успіхів, але перенапруження нагнало на Вас зневіру та тугу, і Ви відгородилися від світу. Присвятіть час відновленню і не звинувачуйте себе у бездіяльності.

Діва — Туз кубків

Ця карта символізує початок у справах серцевих. Найближчими днями Ви можете зустріти потрібну людину або ж прийти до порозуміння в існуючих відносинах.

Терези — перевернута Десятка мечів

Якщо у Вас останнім часом було все погано, то карта принесла відмінні новини, — наприкінці тунелю сяє світло, і незабаром темна хмара над Вами розвіється.

Скорпіон — Блазень

Цього тижня Вам може випасти сприятлива можливість різко змінити щось на краще. Слухайте своє серце та інтуїцію, щоб її не пропустити.

Стрілець — перевернутий Паж жезлів

Ви можете виявитися схильними до невиправданого ризику та впертості, що може зашкодити Вам. Також карта пророкує погані новини або важливі звістки, що прийшли із запізненням.

Козеріг — П’ятірка жезлів

Найближчим часом Ви можете потрапити в конфлікт через розбіжності в думках, і доведеться постояти за себе. Натомість у справах та фінансах везтиме.

Водолій — Дев’ятка мечів

Це карта тривог і розпачу, можливо, незабаром Вас накриють духовні муки. Протягом тижня Ви будете схильні драматизувати, через що корисно буде прислухатися до здорового глузду та поговорити з кимось про свої переживання.

Риби — перевернутий Лицар мечів

На цьому тижні Ви можете бути надмірно агресивними та необачними, зробити помилку або розв’язати конфлікт, втратити щастя. Приведіть думки до ладу і постарайтеся тримати себе в руках.

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