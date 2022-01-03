Гороскоп Таро на неделю: Девы могут встретить любовь, а Водолеям лучше не оставаться одним
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Многие знаки вымотаны после новогодних хлопот и нуждаются в отдыхе
Первая неделя года многим может даться нелегко, но старт 2022 года может пройти легче, если быть готовым к тому, что Вас ждет.
"Телеграф" составил гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 3 по 9 января 2022 года включительно.
Овен — перевернутый Мир
В этом положении карта говорит о том, что Вы близки к успеху, но по каким-то причинам полная победа пока не наступит. Проработайте на неделе вопрос принятия себя и своей ответственности.
Телец — Двойка мечей
Вы несколько отгорожены от мира, будто бы застыли на месте, не в силах сдвинуться, и Вас многое раздражает. Постарайтесь не ввязаться в конфликт и просто переждать это время, позже Вы сможете найти внутреннюю гармонию.
Близнецы — Семерка кубков
На этой неделе Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.
Рак — Семерка мечей
Вам выпала очень неоднозначная карта основной смысл которой состоит в предупреждении, что Вы можете изменить самому себе, как-то навредить себе поступками или одними мыслями. Также кто-то из окружения может принести потери, обидеть или предать. Будьте особо осторожны.
Лев — Четверка кубков
В ближайшие дни Вы будете человеком скорее размышлений, чем действий, — ценой не малых усилий Вы достигли определенных успехов, но перенапряжение нагнало на Вас уныние и тоску, и Вы отгородились от мира. Посвятите время восстановлению и не вините себя за бездействие.
Дева — Туз кубков
Эта карта символизирует начало в делах сердечных. В ближайшие дни Вы можете встретить подходящего человека или же прийти ко взаимопониманию в уже существующих отношениях.
Весы — перевернутая Десятка мечей
Если у Вас в последнее время было все плохо, то карта принесла отличные новости, — в конце тоннеля брезжит свет, и скоро темное облако над Вами развеется.
Скорпион — Шут
На этой неделе Вам может выпасть благоприятная возможность резко изменить что-то к лучшему. Слушайте свое сердце и интуицию, чтобы ее не пропустить.
Стрелец — перевернутый Паж жезлов
Вы можете оказаться склонными к неоправданному риску и упрямству, которое может Вам навредить. Также карта предсказывает дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.
Козерог — Пятерка жезлов
В ближайшее время Вы можете попасть в конфликт из-за расхожестей во мнении, и придется постоять за себя. Зато в делах и финансах будет везти.
Водолей — Девятка мечей
Это карта тревог и отчаяния, возможно вскоре Вас накроют духовные муки. В течение недели Вы будете склонны драматизировать, ввиду чего полезно будет прислушаться к здравому смыслу и поговорить с кем-то о своих переживаниях.
Рыбы — перевернутый Рыцарь мечей
На этой неделе Вы можете быть излишне агрессивными и опрометчивыми, сделать ошибку или развязать конфликт, потерять везение. Приведите мысли в порядок и постарайтесь держать себя в руках.
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