Гороскоп Таро на неделю: Девы могут встретить любовь, а Водолеям лучше не оставаться одним

Многие знаки вымотаны после новогодних хлопот и нуждаются в отдыхе

Первая неделя года многим может даться нелегко, но старт 2022 года может пройти легче, если быть готовым к тому, что Вас ждет.

"Телеграф" составил гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 3 по 9 января 2022 года включительно.

Вот такие карты выпали на этой неделе

Овен — перевернутый Мир

В этом положении карта говорит о том, что Вы близки к успеху, но по каким-то причинам полная победа пока не наступит. Проработайте на неделе вопрос принятия себя и своей ответственности.

Телец — Двойка мечей

Вы несколько отгорожены от мира, будто бы застыли на месте, не в силах сдвинуться, и Вас многое раздражает. Постарайтесь не ввязаться в конфликт и просто переждать это время, позже Вы сможете найти внутреннюю гармонию.

Близнецы — Семерка кубков

На этой неделе Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.

Рак — Семерка мечей

Вам выпала очень неоднозначная карта основной смысл которой состоит в предупреждении, что Вы можете изменить самому себе, как-то навредить себе поступками или одними мыслями. Также кто-то из окружения может принести потери, обидеть или предать. Будьте особо осторожны.

Лев — Четверка кубков

В ближайшие дни Вы будете человеком скорее размышлений, чем действий, — ценой не малых усилий Вы достигли определенных успехов, но перенапряжение нагнало на Вас уныние и тоску, и Вы отгородились от мира. Посвятите время восстановлению и не вините себя за бездействие.

Дева — Туз кубков

Эта карта символизирует начало в делах сердечных. В ближайшие дни Вы можете встретить подходящего человека или же прийти ко взаимопониманию в уже существующих отношениях.

Весы — перевернутая Десятка мечей

Если у Вас в последнее время было все плохо, то карта принесла отличные новости, — в конце тоннеля брезжит свет, и скоро темное облако над Вами развеется.

Скорпион — Шут

На этой неделе Вам может выпасть благоприятная возможность резко изменить что-то к лучшему. Слушайте свое сердце и интуицию, чтобы ее не пропустить.

Стрелец — перевернутый Паж жезлов

Вы можете оказаться склонными к неоправданному риску и упрямству, которое может Вам навредить. Также карта предсказывает дурные новости или важные вести, пришедшие с запозданием.

Козерог — Пятерка жезлов

В ближайшее время Вы можете попасть в конфликт из-за расхожестей во мнении, и придется постоять за себя. Зато в делах и финансах будет везти.

Водолей — Девятка мечей

Это карта тревог и отчаяния, возможно вскоре Вас накроют духовные муки. В течение недели Вы будете склонны драматизировать, ввиду чего полезно будет прислушаться к здравому смыслу и поговорить с кем-то о своих переживаниях.

Рыбы — перевернутый Рыцарь мечей

На этой неделе Вы можете быть излишне агрессивными и опрометчивыми, сделать ошибку или развязать конфликт, потерять везение. Приведите мысли в порядок и постарайтесь держать себя в руках.

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