Укр

Гороскоп на 4 января: Козерогов ждет день открытий, а Стрельцам можно расслабиться

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 4 января
Гороскоп на 4 января

Астрологический прогноз на этот вторник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день будто создан для активного отдыха. Однако сначала желательно встать пораньше и разобраться с бытовыми делами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сутки идеальны для работы по дому и избавления от хлама. Переберите свой гардероб и выбросите все вещи, которые вы не носите.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодняшним вечером ожидаются романтические сюрпризы. Самое время поговорить по душам и объясниться в любви.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не обращайте внимания на неурядицы, которые сегодня будут случаться, и не грустите, если что-то идет не так — проблемы разрешатся сами собой.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня вы можете не ограничивать себя в тратах — эти сутки подходят для посещения магазинов.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Избавьтесь от печальных мыслей, ведь сегодня вас ждет удачный день.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня придется разбираться с внезапно появившимися бытовыми проблемами.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Постарайтесь не растерять праздничное настроение и не занимайтесь скучными и неинтересными делами.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам 4 января удастся расслабиться. Правда, этот долгожданный процесс будет коротким, говорят звёзды.

Козерог (22 декабря — 19 января)

4 января станет для вас днём открытий. Так что готовьтесь и настраивайтесь на позитив.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Водолеям необходимо будет подвести какие-то промежуточные итоги и наметить планы. Правда, приступать к ним сразу не стоит.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Звезды предсказали неплохой день. Но сегодняшним утром вам придется самостоятельно решать проблемы.

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