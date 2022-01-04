Гороскоп на 4 января: Козерогов ждет день открытий, а Стрельцам можно расслабиться
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 36
Астрологический прогноз на этот вторник
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: astro7.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Этот день будто создан для активного отдыха. Однако сначала желательно встать пораньше и разобраться с бытовыми делами.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сутки идеальны для работы по дому и избавления от хлама. Переберите свой гардероб и выбросите все вещи, которые вы не носите.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сегодняшним вечером ожидаются романтические сюрпризы. Самое время поговорить по душам и объясниться в любви.
Рак (22 июня — 22 июля)
Не обращайте внимания на неурядицы, которые сегодня будут случаться, и не грустите, если что-то идет не так — проблемы разрешатся сами собой.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня вы можете не ограничивать себя в тратах — эти сутки подходят для посещения магазинов.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Избавьтесь от печальных мыслей, ведь сегодня вас ждет удачный день.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня придется разбираться с внезапно появившимися бытовыми проблемами.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Постарайтесь не растерять праздничное настроение и не занимайтесь скучными и неинтересными делами.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцам 4 января удастся расслабиться. Правда, этот долгожданный процесс будет коротким, говорят звёзды.
Козерог (22 декабря — 19 января)
4 января станет для вас днём открытий. Так что готовьтесь и настраивайтесь на позитив.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Водолеям необходимо будет подвести какие-то промежуточные итоги и наметить планы. Правда, приступать к ним сразу не стоит.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Звезды предсказали неплохой день. Но сегодняшним утром вам придется самостоятельно решать проблемы.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-