Непостійні, уїдливі та нервові: найгірші чоловіки за слов’янським гороскопом

З чоловіками, народженими в ці роки, сім’ю не побудуєш.

Багато дівчат хоч раз цікавилися сумісністю знаків Зодіаку зі своїм коханим, щоб бути точно впевненим, що вони підходять один одному. Якщо раптом ваш чоловік потрапив в антирейтинг чоловіків за знаком Зодіаку, ми підготували для вас ще один список не найкращих для сім'ї чоловіків за слов’янським гороскопом.

Про це на своєму сайті пише астролог Людмила Давиденко.

Темний Сох (Лось) (1912, 1928, 1944, 1960, 1976, 1992)

Чоловіки, народжені під тотемом Темного Соха, — це люди-непосиди, горді чоловіки, що не зупиняються на досягнутих висотах, незважаючи ні на що. Дуже недовірливі і забобонні. Такі чоловіки навряд чи зможуть зробити когось щасливими.

Читайте також: Категорія Гороскоп Слов’янський гороскоп: які знаки знайдуть сімейне щастя в рік Тигра Життя цих знаків у новому році наповниться щастям та душевним комфортом.

Шкода Шершень (Оса) (1913, 1929, 1945, 1961, 1977, 1993)

Жалі Шершні — це чоловіки, які дуже багато метушаться і люблять пошуміти. Наполегливі, але щоб досягти поставленої мети, вони не гребують будь-якими засобами та способами. Також вони надзвичайно ревниві люблять показувати свою уїдливість та гостроту.

Вогняна Векша (Білка) (1915, 1931, 1947, 1963, 1979, 1995)

Вогняна Векша — це чоловіки, які весь час грають і лукавлять. Крім цього, вони володарі нервового характеру, і вони часто схильні до перепадів настрою та депресій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому 2022 рік принесе фінансову удачу та успіх у роботі за слов’янським календарем.