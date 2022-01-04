Укр

Непостоянные, язвительные и нервные: самые плохие мужья по славянскому гороскопу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Рейтинг ужасных мужей по славянскому гороскопу Новость обновлена 04 января 2022, 15:21
Рейтинг ужасных мужей по славянскому гороскопу

С мужчинами рожденными в эти года семью не построишь.

Многие девушки хотя бы раз интересовались совместимостью знаков Зодиака со своим возлюбленным, чтобы быть точно уверенным, что они подходят друг другу. Если вдруг ваш мужчина попал в антирейтинг мужей по знаку Зодиака, мы подготовили для вас список не самых лучших супругов по славянскому гороскопу.

Об этом на своем сайте пишет астролог Людмила Давыденко.

Темный Сох (Лось) (1912, 1928, 1944, 1960, 1976, 1992)

Мужчины рожденные под тотемом Темного Соха — это люди-непоседы, гордые, и не останавливающееся на достигнутых высотах, несмотря ни на что. Очень мнительные и суеверные. Такие мужчины вряд ли смогут сделать кого-то счастливыми.

Жалящий Шершень (Оса) (1913, 1929, 1945, 1961, 1977, 1993)

Жалящие Шершни — это мужчины, которые очень много суетятся и любят пошуметь. Настойчивые, но чтобы добиться поставленной цели, они не побрезгуют любыми средствами и способами. Также они чрезвычайно ревнивы любят показывать свою язвительность и остроту.

Огненная Векша (Белка) (1915, 1931, 1947, 1963, 1979, 1995)

Огненная Векша — это мужчины, которые все время играют и лукавят. Помимо этого, они обладатели нервного характера, и они часто подвержены перепадам настроения и депрессиям.

Ранее "Телеграф" сообщал, кому 2022 год принесет финансовую удачу и успех в работе по славянскому календарю.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Любовный гороскоп #Астрологический гороскоп
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