Гороскоп на 5 січня: Дівам можна розслабитися, а Терезів чекають вигідні пропозиції

Астрологічний прогноз на цю середу

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні саме час відпочити та повністю присвятити себе близьким людям. Розберіть усі подарунки та наведіть порядок у будинку.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні Тельцям можна ще трохи відпочити та духовно збагатитися. Тому беріть із собою друзів та сходіть у кіно чи на виставку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам не слід планувати щось на найближчий тиждень. Хай усе йде, як іде. Зупиніть час та думки, тоді важкі ситуації самі розвіються.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зберігайте здоров’я, фізичні вправи можуть зашкодити хребту. Добре запланувати лазню, очищення шкіри та організму.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні у Лева з’являться можливості, на які він давно і з трепетом чекав. Цей день здасться чарівним, тож можете загадувати будь-які бажання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Згадайте про своє давнє хобі або зустрінетесь із друзями. Дозвольте собі розслабитися, повеселитися та забути на час про професійні справи.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні Терезів чекає особливий день, який запам’ятається надовго. Не виключені вигідні пропозиції щодо роботи, зустрічі із впливовими людьми.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Намагайтеся триматися якомога далі від людей, із якими почуваєтеся некомфортно. Якщо з’являться проблеми зі здоров’ям, відразу ж викликайте лікаря.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не навантажуйтесь сьогодні фізично сильно, щоб не зашкодити собі. А ось легка розминка та дихальні вправи підуть на користь.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогові не заважає переглянути свої плани на життя та роботу. Цей день позначить багато моментів, а зміни будуть лише на краще.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Корисний день для Водолія, якому доведеться щось доробляти чи наново створювати. Намагайтеся нікому і нічого не пояснювати, ситуацію важко повернути на свій бік.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Якщо сьогодні ви ізолюєте себе від неприємностей і проблем, то життя стане набагато гармонійнішим. Це стосується і фінансової сфери, яка стане стабільнішою та принесе прибуток.