Гороскоп на 5 января: Девам можно расслабиться, а Весов ждут выгодные предложения

Астрологический прогноз на эту среду

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня самое время отдохнуть и полностью посвятить себя близким людям. Разберите все подарки, и наведите порядок в доме.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня Тельцам можно еще немного отдохнуть и духовно обогатиться. Поэтому берите с собой друзей и сходите в кино или на выставку.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам не следует планировать что-то на ближайшую неделю. Пусть все идет, как идет. Остановите время и мысли, тогда трудные ситуации сами развеются.

Рак (22 июня — 22 июля)

Поберегите здоровье, физические упражнения могут навредить позвоночнику. Хорошо запланировать баню, очищение кожи и организма.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня у Льва появятся возможности, которых он давно и с трепетом ждал. Этот день покажется волшебным, можете загадывать любые желания.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вспомните о своем давнем хобби или встретьтесь с друзьями. Позвольте себе расслабиться, повеселиться и забыть на время о профессиональных делах.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня Весов ждет особенный день, который запомнится надолго. Не исключены выгодные предложения по поводу работы, встречи с влиятельными людьми.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Старайтесь держаться подальше от людей, с которыми чувствуете себя некомфортно. Если появятся проблемы со здоровьем, то сразу же вызывайте врача.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не нагружайтесь сегодня физически сильно, чтобы не навредить себе. А вот легкая разминка и дыхательные упражнения пойдут на пользу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогу не мешает пересмотреть свои планы на жизнь и работу. Этот день обозначит многие моменты, а перемены будут только к лучшему.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Полезный день для Водолея, которому придется что-то доделывать или заново создавать. Постарайтесь никому и ничего не объяснять, ситуацию трудно повернуть на свою сторону.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Если сегодня вы изолируете себя от неприятностей и проблем, то жизнь станет намного гармоничнее. Это касается и финансовой сферы, которая станет стабильнее и принесет прибыль.