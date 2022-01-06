Гороскоп на 6 січня: Тельцям можна сміливо втілювати мрії, а Терезам — перемагати страхи

Астрологічний прогноз цього четверга

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Невдалий день для напруженої роботи. Намагайтеся ввечері добре відпочити, розслабитися. Проведіть цей день спокійно та без метушні.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Нічні світила перебувають у гармонії, тому Тельцям можна сміливо втілювати свої заповітні бажання та мрії. Сьогодні можна значно збільшити власний дохід.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не заганяйте себе у жорсткі рамки. Астрологи радять Близнюкам бути яскравими та товариськими. Друга половина дня чудово підходить для романтики.

Рак (22 червня — 22 липня)

День вийде дуже насиченим. Сьогодні Ракам можна розслабитись, зайнятися улюбленим захопленням. Другу половину дня можна провести як на самоті, так і в дружній компанії.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам сьогодні будуть потрібні чіткість та порядок. Постарайтеся по можливості тримати свої справи під контролем і не піддавайтеся спокусам.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам у цей день заборонено поспішати з рішеннями, щоб не проґавити більш вигідні можливості. Астрологи не рекомендують братися на кілька справ одразу.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Як кажуть психологи, треба інколи виходити із зони комфорту. Терезам сьогодні варто піти туди, де буде страх. Тільки так вони зможуть отримати необхідний життєвий досвід та відчути твердий ґрунт під ногами.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам сьогодні треба старатися ще більше. Перейматися тим, що цього дня вони зазнають фіаско не варто — зірки та планети будуть на їхньому боці.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Вдалий день для рішучих представників цього знаку Зодіаку. Щоправда, не варто сьогодні сподіватися лише на удачу. Знадобляться необхідний досвід та навички.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Відгородитися сьогодні від усіх справ та турбот — погана ідея для Козерогів. Якщо ви втомилися, займіться монотонною роботою. Сьогодні не вдасться спіймати двох зайців одночасно.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Невпевненість і сумнів у власних силах будуть сьогодні загострені у Водоліїв. Людям цього знака слід бути обережними. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Гарний день для закриття боргів, приведення порядку вдома та на роботі. Сьогодні можна зайнятися тим, на що вже є серйозний розрахунок.