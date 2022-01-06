Гороскоп на 6 января: Тельцам можно смело воплощать мечты, а Весам - побеждать страхи
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Астрологический прогноз на этот четверг
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Неудачный день для напряженной работы. Постарайтесь вечером хорошо отдохнуть, расслабиться. Проведите этот день спокойно и без суеты.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Ночные светила находятся в гармонии, поэтому Тельцам можно смело воплощать свои заветные желания и мечты. Сегодня можно значительно увеличить свой доход.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Не загоняйте себя в жесткие рамки. Астрологи советуют Близнецам быть яркими и общительными. Вторая половина дня прекрасно подходит для романтики.
Рак (22 июня — 22 июля)
День получится очень насыщенным. Сегодня Ракам можно расслабиться, заняться любимым увлечением. Вторую половину дня можно провести как в уединении, так и в дружеской компании.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львам сегодня будут нужны четкость и порядок. Постарайтесь по возможности держать свои дела под контролем и не поддавайтесь искушениям.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Девам в этот день запрещено торопиться с решениями, чтобы не упустить более выгодные возможности. Астрологи не рекомендуют браться на несколько дел сразу.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Как говорят психологи, нужно изредка выходить из зоны комфорта. Весам сегодня стоит пойти туда, где будет страх. Только так они смогут получить необходимый жизненный опыт и нащупать твердую почву под ногами.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионам сегодня нужно стараться еще больше. Беспокоиться о том, что в этот день они потерпят фиаско не стоит — звезды и планеты будут на их стороне.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Хороший день для решительных представителей этого знака Зодиака. Правда, не стоит сегодня уповать только на удачу. Понадобятся необходимый опыт и навыки.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Отгородиться сегодня от всех дел и забот — плохая идея для Козерогов. Если вы устали, займитесь монотонной работой. Сегодня не получится поймать двух зайцев одновременно.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Неуверенность и сомнение в собственных силах будут сегодня обостренны у Водолеев. Людям этого знака стоит быть осторожными. Полезными будут прогулки на свежем воздухе.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Хороший день для закрытия долгов, приведения порядка дома и на работе. Сегодня можно заняться тем, на что уже имеется серьезный расчет.
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