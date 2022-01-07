Гороскоп на 7 січня: Тільців чекають приємні несподіванки, а Рибам можна відпочити
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Астрологічний прогноз цієї п’ятниці
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: astro7.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Загалом цей день пройде непогано, і ви матимете шанс змінити ситуацію у сфері особистих взаємин. Придумайте незвичайний сюрприз для коханої людини
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сьогодні коло ваших друзів розшириться та поповниться відкритими, позитивними знайомими. Чекайте приємних несподіванок: хтось подарує вам подарунок або хорошу новину.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Якщо у вас сьогодні робочий день, він буде досить плідним. Сьогодні всі оцінять, на що ви здатні.
Рак (22 червня — 22 липня)
Від якості та кількості вашої роботи сьогодні буде залежати щасливе майбутнє. Забудьте про хвилювання та тривоги.
Лев (23 липня — 23 серпня)
День сприятливий для інтимних побачень. Можете зробити з партнером романтичний вечір. Зустріч із новим кавалером краще відкласти.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Не залишайте сьогодні без уваги своє здоров’я: тут треба бути особливо пильним. Відпочиньте і обов’язково виспіться.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні забудьте про важливі справи та присвятіть день спілкуванню зі старими друзями. Головне не втягуйтесь у сумнівні авантюри.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сімейним людям краще провести день із дітьми чи влаштувати романтичне побачення. Від партнера можна чекати на сюрпризи.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Відкладіть усі справи сьогодні і присвятіть час спілкуванню з близькими — сьогодні сім'янини потребують вашого піклування, як ніколи.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Гарний день для активного відпочинку. Тому сміливо вирушайте у розважальне місце, займіться спортом.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Якщо ви сьогодні виявите спостережливість, творчі таланти та активність, то завтрашній день принесе вам суцільні радощі.
Риби (20 лютого — 20 березня)
День, створений для відпочинку та спілкування. Не варто планувати якихось важливих справ і дотримуватися чиїхось традицій, яких ви в душі не приймаєте. Проведіть час на своє задоволення.
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