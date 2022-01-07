Гороскоп на 7 січня: Тільців чекають приємні несподіванки, а Рибам можна відпочити

Астрологічний прогноз цієї п’ятниці

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Загалом цей день пройде непогано, і ви матимете шанс змінити ситуацію у сфері особистих взаємин. Придумайте незвичайний сюрприз для коханої людини

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні коло ваших друзів розшириться та поповниться відкритими, позитивними знайомими. Чекайте приємних несподіванок: хтось подарує вам подарунок або хорошу новину.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якщо у вас сьогодні робочий день, він буде досить плідним. Сьогодні всі оцінять, на що ви здатні.

Рак (22 червня — 22 липня)

Від якості та кількості вашої роботи сьогодні буде залежати щасливе майбутнє. Забудьте про хвилювання та тривоги.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День сприятливий для інтимних побачень. Можете зробити з партнером романтичний вечір. Зустріч із новим кавалером краще відкласти.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не залишайте сьогодні без уваги своє здоров’я: тут треба бути особливо пильним. Відпочиньте і обов’язково виспіться.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні забудьте про важливі справи та присвятіть день спілкуванню зі старими друзями. Головне не втягуйтесь у сумнівні авантюри.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сімейним людям краще провести день із дітьми чи влаштувати романтичне побачення. Від партнера можна чекати на сюрпризи.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Відкладіть усі справи сьогодні і присвятіть час спілкуванню з близькими — сьогодні сім'янини потребують вашого піклування, як ніколи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Гарний день для активного відпочинку. Тому сміливо вирушайте у розважальне місце, займіться спортом.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Якщо ви сьогодні виявите спостережливість, творчі таланти та активність, то завтрашній день принесе вам суцільні радощі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День, створений для відпочинку та спілкування. Не варто планувати якихось важливих справ і дотримуватися чиїхось традицій, яких ви в душі не приймаєте. Проведіть час на своє задоволення.