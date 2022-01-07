Гороскоп на 7 января: Тельцов ждут приятные неожиданности, а Рыбам можно отдохнуть

Астрологический прогноз на эту пятницу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

В целом этот день пройдет неплохо, и у вас появится шанс изменить ситуацию в сфере личных взаимоотношений. Придумайте необычный сюрприз для любимого человека

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня круг ваших друзей расширится и пополнится открытыми, позитивными знакомыми. Ждите приятных неожиданностей: кто-то преподнесёт вам подарок или хорошую новость.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если у вас сегодня рабочий день, то он будет достаточно плодотворным. Сегодня все оценят, на что вы способны.

Рак (22 июня — 22 июля)

От качества и количества вашей работы сегодня, будет зависеть благополучное будущее. Забудьте про волнения и тревоги.

Лев (23 июля — 23 августа)

День благоприятен для интимных свиданий. Можете устроить с партнером романтический вечер. Встречу с новым кавалером лучше отложить.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не оставляйте сегодня без внимания свое здоровье: здесь нужно быть особенно бдительным. Отдохните и обязательно выспитесь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня забудьте о важных делах и посвятите день общению со старыми друзьями. Главное не втягивайтесь в сомнительные авантюры.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Семейным людям лучше провести день с детьми или устроить романтическое свидание. От партнера можно ждать сюрпризов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Отложите все дела сегодня и посвятите время общению с близкими — сегодня домочадцы нуждаются в вашей заботе, как никогда.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хороший день для активного отдыха. Поэтому смело отправляйтесь в развлекательное место, займитесь спортом.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Если вы сегодня проявите наблюдательность, творческие таланты и активность, то завтрашний день принесет вам сплошные радости.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День, созданный для отдыха и общения. Не стоит планировать каких-то важных дел и следовать чьим-то традициям, которых вы в душе не принимаете. Проведите время в свое удовольствие.