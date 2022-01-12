Гороскоп на 12 січня: Риб чекають приємні зустрічі, а Левам варто присвятити день роботі по господарству

Астрологічний прогноз на цю середу

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні гороскоп обіцяє цікавий та насичений день. На представників вашого знака чекає багато приємних зустрічей та знайомств.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У Тельців добре складуться професійні справи, можна укласти угоди та розв'язувати фінансові питання. З боку здоров’я теж не буде проблем, якщо триматимете під контролем своє харчування.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогоднішній день відкриє у вас безліч нових талантів, не пропустіть моменту їх грамотно використовувати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки радять Ракам на якийсь час забути про особисте життя. Зараз у пріоритеті має бути лише робота та фінансова сфера.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зірки радять присвятити сьогоднішній день роботі з господарства. Організуйте генеральне прибирання та звільніть житло від непотрібних або набридлих речей.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Активність у Діви виходитиме за всі мислимі та немислимі рамки. Ви зможете не лише свої завдання зробити, а й колег надихнути на роботу.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні у вас з’явиться потяг до авантюр. Будьте обережнішими у виборі розваг — уникайте ризику і не зв’язуйтеся з легковажними знайомими.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ви будете монотонно виконувати свою роботу, з ентузіазмом та радісною посмішкою. Не звертайте уваги на тих, хто навмисне тягне вас назад. Дивіться вперед і ставте собі досяжні цілі.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Зірки радять сьогодні вам бути обережнішими при розв'язанні фінансових питань — ризик матеріальних втрат досить великий.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зірки передбачили вам вдалий день. Але тримайтеся якомога далі від заздрісних знайомих і не говоріть про свої плани.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Якщо Водолії сьогодні виявлять спостережливість, творчі таланти та активність, то день принесе вам суцільні радощі.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цей день наповнений радісними подіями. Зірки передбачили багато приємних зустрічей — хтось обійметься зі старими друзями, а комусь вдасться поспілкуватися з далекими родичами.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, які стануть найщасливішими у рік Тигра.