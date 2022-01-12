Гороскоп на 12 січня: Риб чекають приємні зустрічі, а Левам варто присвятити день роботі по господарству
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Астрологічний прогноз на цю середу
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: astro7.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні гороскоп обіцяє цікавий та насичений день. На представників вашого знака чекає багато приємних зустрічей та знайомств.
Телець (21 квітня — 21 травня)
У Тельців добре складуться професійні справи, можна укласти угоди та розв'язувати фінансові питання. З боку здоров’я теж не буде проблем, якщо триматимете під контролем своє харчування.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогоднішній день відкриє у вас безліч нових талантів, не пропустіть моменту їх грамотно використовувати.
Рак (22 червня — 22 липня)
Зірки радять Ракам на якийсь час забути про особисте життя. Зараз у пріоритеті має бути лише робота та фінансова сфера.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Зірки радять присвятити сьогоднішній день роботі з господарства. Організуйте генеральне прибирання та звільніть житло від непотрібних або набридлих речей.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Активність у Діви виходитиме за всі мислимі та немислимі рамки. Ви зможете не лише свої завдання зробити, а й колег надихнути на роботу.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні у вас з’явиться потяг до авантюр. Будьте обережнішими у виборі розваг — уникайте ризику і не зв’язуйтеся з легковажними знайомими.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Ви будете монотонно виконувати свою роботу, з ентузіазмом та радісною посмішкою. Не звертайте уваги на тих, хто навмисне тягне вас назад. Дивіться вперед і ставте собі досяжні цілі.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Зірки радять сьогодні вам бути обережнішими при розв'язанні фінансових питань — ризик матеріальних втрат досить великий.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Зірки передбачили вам вдалий день. Але тримайтеся якомога далі від заздрісних знайомих і не говоріть про свої плани.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Якщо Водолії сьогодні виявлять спостережливість, творчі таланти та активність, то день принесе вам суцільні радощі.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Цей день наповнений радісними подіями. Зірки передбачили багато приємних зустрічей — хтось обійметься зі старими друзями, а комусь вдасться поспілкуватися з далекими родичами.
Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, які стануть найщасливішими у рік Тигра.
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