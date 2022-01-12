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Гороскоп на 12 января: Рыб ждут приятные встречи, а Львам стоит посвятить день работе по хозяйству

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Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 12 января
Гороскоп на 12 января

Астрологический прогноз на эту среду

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 января, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня гороскоп сулит интересный и насыщенный день. Представителей вашего знака ждет много приятных встреч и знакомств.

Телец (21 апреля — 21 мая)

У Тельцов хорошо сложатся профессиональные дела, можно заключить сделки и решить финансовые вопросы. Со стороны здоровья тоже не будет проблем, если будете держать под контролем свое питание.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодняшний день откроет в вас массу новых талантов, не упустите момента их грамотно использовать.

Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды советуют Ракам на время забыть про личную жизнь. Сейчас в приоритете должна быть только работа и финансовая сфера.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды советуют посвятить сегодняшний день работе по хозяйству. Организуйте генеральную уборку и освободите жилище от ненужных или надоевших вещей.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Активность у Девы будет выходить за все мыслимые и немыслимые рамки. Вы сможете не только свои задания сделать, но и коллег вдохновить на работу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня у вас появится тяга к авантюрам. Будьте осторожнее в выборе развлечений — избегайте риска и не связывайтесь с легкомысленными знакомыми.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вы будете монотонно выполнять свою работу, с энтузиазмом и радостной улыбкой. Не обращайте внимания на тех, кто намеренно тащит вас назад. Смотрите вперед и ставьте перед собой достижимые цели.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Звезды советуют сегодня вам быть осторожнее при решении финансовых вопросов — риск материальных потерь довольно велик.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды предсказали вам удачный день. Но держитесь подальше от завистливых знакомых и не распространяйтесь о своих планах.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Если Водолеи сегодня проявят наблюдательность, творческие таланты и активность, то день принесет вам сплошные радости.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбы, этот день наполнен радостными событиями. Звезды предсказали много приятных встреч — кто-то обнимется со старыми друзьями, а кому-то удастся пообщаться с дальними родственниками.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которые станут самыми счастливыми в год Тигра.

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