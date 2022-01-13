Гороскоп на 13 січня: Дівам потрібно слухати інтуїцію, а Ракам варто бути обережнішими

Астрологічний прогноз цього четверга

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 13 січня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

13 січня Овну доведеться мобілізувати всі свої сили, щоб розпочати роботу. Це неважко, якщо поруч знайдуться люди, що надихають вас.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці, сьогодні на вас чекає складний день. Не звертайте уваги на критику оточуючих та не відступайте від своїх планів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День краще присвятити домашнім справам — господарський клопіт відверне від сумних думок і переживань.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день може кардинально змінити вашу долю. Але будьте обережні, щоб під вашу чистку не потрапило щось цінне, тому намагайтеся бути уважнішими.

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Лев (23 липня — 23 серпня)

Постарайтеся бути ввічливими та доброзичливими, спілкуючись з оточуючими – сьогодні поряд з вами багато уразливих людей. Слідкуйте за своїми висловлюваннями.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам сьогодні доведеться керувати якимось великим процесом чи заходом. Не хвилюйтесь, інтуїція підкаже, як краще вчинити в екстреній ситуації.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні вам доведеться самостійно виплутуватися зі складної ситуації. Довіртеся інтуїції – внутрішній голос допоможе розв'язати будь-яку проблему.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День боротьби із самим собою – ось, що чекає на Скорпіона. Вам належить зібрати в купу думки. Допоможе, якщо ви ізолюєтеся і побудете наодинці із собою.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ви приймаєте лише правильні рішення. Скористайтеся своїм чуттям під час розв'язання фінансових питань.

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Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Обов’язково сьогодні відкрийте час для спілкування з сім'янинами. Зверніть увагу на настрій родичів та постарайтеся вдатися у сімейні проблеми.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Зосередьтеся сьогодні на робочих проблемах, у вас є шанс сподобатися керівництву. Не виключено, що вас потішать новиною про підвищення зарплати. Головне, не хвалитися перед колегами.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні потрібно чітко розпланувати справи, щоб уникнути перешкод на шляху успіху. Бажано частіше бувати на вулиці та не відмовлятися від запрошень на розважальні заходи.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, які стануть найщасливішими у рік Тигра.